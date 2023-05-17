مسؤول إندونيسي يطلع على إنجازات «الشؤون الإسلامية»

أبوظبي(الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، قمر الدين أمين مدير عام لتوعية المجتمع المسلمين في وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا، الذي زار الهيئة لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات وتبادل الخبرات في الشأن الديني بين الجانبين. ورحب الدكتور الكعبي بالمدير العام والوفد المرافق له، مثمناً علاقات الصداقة بين البلدين قيادة وشعباً والتي تشهد تقدماً وازدهاراً في شتى المجالات، مؤكداً حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على إظهار الوجه الحضاري لديننا الإسلامي، والتعريف بتعاليمه السمحة التي تؤكد على التحلي بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وترسِّخ للتواصل والتعاون الإيجابي الذي يحقق الأمان والطمأنينة لكل الشعوب، ويمكن الأجيال من التخطيط للمستقبل الزاهر.

واطلع الكعبي الضيف على إنجازات الهيئة واستراتيجيتها في تحقيق أهدافها بأسس عصرية مواكبة في ظل التطور التقني المتقدم، يساندها في ذلك الدعم الكبير من القيادة الرشيدة الذي مكنها من الوصول إلى العالمية ووصول خدماتها بلغات متعددة وعبر منصات ووسائل مختلفة.