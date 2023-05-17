959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي خلال شهر أبريل 959 رخصة بناء توزعت بين الرخص التجارية والسكنية والصناعية، وفي التفاصيل، توزعت رخص البناء على 847 رخصة بناء سكني، و22 رخصة بناء صناعي، و38 تجاري، و52 رخصة لأغراض متنوعة.

وبينت البلدية ضمن إحصائيات أعلنتها أمس، إنجاز 670 رخصة بناء في أقل من 5 أيام عمل، و108 رخص أنجزتها خلال 5 أيام عمل، و86 رخصة أنجزتها خلال 6 أيام عمل، و55 رخصة أنجزتها خلال 55 يوم عمل، و21 رخصة بناء أنجزتها خلال 8 أيام عمل، و14 رخصة أنجزت خلال 14 يوم عمل، و5 معاملات رخصة بناء أنجزت خلال 10 أيام عمل.

وأكدت البلدية أن هناك نقلة نوعية في تقديم خدمات تراخيص البناء، بعد أن أرست الأرضية المناسبة لإنجازها، حيث وفرت ضمن خدماتها الإلكترونية فرصة التقديم على رخص البناء رقمياً، بما يتيح للاستشاريين ومقاولي البناء الاستفادة منها وتتضمن الخدمات الإلكترونية لرخص البناء رخصة مبنى سكني، أو تجاري أو صناعي جديد على أرض خالية، ما يشمل رخص إنشاء الأسوار والمظلات والخيم المؤقتة، ورخص إجراء أو تعديل لمبنى قائم، فضلاً عن رخص الهدم أو الديكور أو الصيانة.

وأشارت البلدية، إلى أن التحسينات التي أجرتها في المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، أسهمت في تقليل أوقات استخراج تلك التراخيص، موضحة أنها تعدّ من النوافذ الأساسية للتعامل مع الأطراف المعنية بمنظومة البناء في إمارة أبوظبي.

وأكدت سعيها، ضمن إطار التوجه العام لحكومة أبوظبي، الحرص على تحقيق رضا المتعاملين عن أداء المؤسسات المختلفة، وضمن استراتيجية البلدية وإدارة تراخيص البناء الساعية إلى تحقيق تلك الرؤية في جميع الخدمات التي تقدمها إلى المتعاملين.

ويأتي التحول الرقمي في تقديم خدمات تراخيص البناء في إطار توجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين والمستثمرين، بما يلبي متطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وتجسيداً لرؤية حكومة أبوظبي الرشيدة وتوجيهات الإدارة العليا بدائرة البلديات والنقل نحو تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات للمتعاملين، وفي إطار العمل المستمر لتحسين ورفع مستوى الأداء بقطاع شؤون العمليات لتسهيل الإجراءات لنيل رضا المتعاملين، تم إعداد دليل إجراءات خدمات تراخيص البناء ونشره بموقع دائرة البلديات والنقل ليكون متاحاً لكل المتعاملين، وبما يوفر الوقت والجهد في معرفة المطلوب للحصول على خدمات تراخيص البناء بطريقة سهلة من مسار التقديم والمرفقات والشروط المطلوبة والجهات المرتبطة بتقديم الخدمة والرسوم المقررة دون الحاجة لمراجعة الدائرة.

استكمال متطلبات السلامة والصحة المهنية

تربط البلدية إصدار تراخيص البناء والإنشاءات، ومنح تصاريح مشروعات البنية التحتية، باستكمال الشركات طالبة التراخيص، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية بشكل متكامل، في إطار تطوير الإجراءات والمبادرات الخاصة بتوفير كل تدابير التحكّم والحماية من المخاطر في مواقع العمل. ودعت البلدية العاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى عدم التساهل في تطبيق أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بكل عناصر السلامة المطلوبة في مجال البناء.