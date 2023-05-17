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«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي

«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
18 مايو 2023 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، فعالية توعوية بعنوان «بيئتنا هويتنا»، استهدفت كافة أفراد المجتمع في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: القيادة العامة لشرطة أبوظبي (مركز شرطة مصفح)، مجموعة برجيل الطبية، ومدرسة كامبردج، ومجموعة ايكاد السكنية، وذلك في المرافق التابعة لبلدية مدينة أبوظبي في النطاق الجغرافي لتشمل: (ممشى مصفح - سوق بازار مصفح).
وهدفت الفعالية إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على الموارد البيئية، وكذلك نشر السلوكيات الإيجابية الداعمة إلى مبادئ ومعايير الاستدامة البيئية.
وقد تضمنت الفعالية زراعة عدد من الشتلات الزراعية بمشاركة طلاب من مدرسة كامبردج، وتم تنظيم عدد من الورش التوعوية للطلبة بخصوص الحفاظ على النظافة العامة والمظهر العام بما ينعكس إيجاباً على البيئة، كما تم عمل لوحات جدارية بسوق بازار مصفح باستخدام نوع من الأصباغ صديق للبيئة، حيث تعكس هذه الجداريات المعالم الرئيسية في إمارة أبوظبي.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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