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استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة

استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
18 مايو 2023 02:39

الشارقة (الاتحاد)

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استعرضت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ضمن مشاركتها في الندوة التي نظمها مركز محمد بن راشد للفضاء عبر منصته الذكية، عدداً من المحاور الخاصة برؤيتها، ورسالتها وأهدافها واستراتيجيتها، في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودور وأهمية نظم المعلومات الجغرافية والتطوير المستمر لها في تنفيذ هذه الخطط، بالتعاون مع مختلف إدارات الهيئة.
وأوضحت المهندسة فاطمة علي أصغر مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في كلمتها خلال الندوة، أهمية التركيز على نظام «نظم المعلومات الجغرافية» في تنفيذ ومتابعة المشروعات، مؤكدة أن الإدارة العليا بالهيئة خلال العامين الماضيين تولي اهتماماً بالنظام وتسعى لتطويره باستخدام أحدث تكنولوجيا.
وأشارت في كلمتها إلى أن الهيئة بدأت تطبيق نظم المعلومات الجغرافية منذ عام2004م، وحرصت إدارة تقنية المعلومات وقسم نظم المعلومات الجغرافية على تفعيل التعاون مع مختلف الإدارات المعنية من أجل تطوير وتسريع آليات العمل والإجراءات المتبعة في الإدارات الفنية.

الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
مركز محمد بن راشد للفضاء
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