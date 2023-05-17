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الإمارات

%20 انخفاضاً في انبعاثات أكاسيد النيتروجين في الإمارات

%20 انخفاضاً في انبعاثات أكاسيد النيتروجين في الإمارات
18 مايو 2023 02:35

دبي (وام)

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كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة انخفاض في انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن توليد الطاقة بنسبة 20% في دولة الإمارات، وذلك بحسب دراسة قامت بها الوزارة بالتعاون مع المرافق المعنية بتوليد الطاقة بالدولة من خلال حساب كثافة انبعاثات أكاسيد النتروجين الناتجة عن توليد الطاقة بهدف تحديد خط الأساس ورصد الانخفاض الناتج في كثافة انبعاثات أكاسيد النيتروجين من هذا القطاع. جاءت نتيجة الدراسة بناء على البيانات الواردة لعام 2020 التي أبرزت الانخفاض في انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن توليد الكهرباء عند مقارنتها مع البيانات المسجلة في عام 2015.
ويأتي الإعلان عن نتائج الدراسة في إطار عام الاستدامة، وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 العام الجاري، والمساهمة في خفض الانبعاثات الضارة، خاصة الناتجة عن نشاط توليد الطاقة.
كما تأتي الدراسة ضمن مستهدفات «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031» التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في سبتمبر العام الماضي بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء. وتعمل الأجندة كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071. وتضم مبادرات الخطة التنفيذية للأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 العديد من المبادرات. 

الإمارات
وزارة التغير المناخي والبيئة
الطاقة
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