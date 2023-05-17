الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تفاهم بين «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» و«موارد عجمان»

علي بن سباع وراشد السويدي عقب التوقيع (من المصدر)
18 مايو 2023 02:35

دبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ولي عهد عجمان يستقبل السفير البلجيكي
افتتاح سوق العمال المجتمعي في «رميلة عجمان»

وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية المتخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك، ووضع إطار عمل للتعاون بين الجانبين لتحقيق أعلى مستويات التنسيق لتنفيذ مجالس المعرفة وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية والتطوير المهني للكوادر العاملة في المجالات التي يتفق عليها الطرفان. 
وقع الاتفاقية كل من الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وراشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وذلك في مقر الكلية، وبحضور عدد من المسؤولين والمديرين من كلا الجانبين.

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
موارد عجمان
عجمان
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©