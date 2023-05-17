تفاهم بين «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» و«موارد عجمان»

دبي(الاتحاد)

وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية المتخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك، ووضع إطار عمل للتعاون بين الجانبين لتحقيق أعلى مستويات التنسيق لتنفيذ مجالس المعرفة وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية والتطوير المهني للكوادر العاملة في المجالات التي يتفق عليها الطرفان.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وراشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وذلك في مقر الكلية، وبحضور عدد من المسؤولين والمديرين من كلا الجانبين.