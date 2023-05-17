«رُوّاد» تكرّم خريجي النسخة الأولى من برنامج «سفراء الريادة»

الشارقة (الاتحاد)

كرّمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، خريجي النسخة الأولى من «سفراء الريادة»، برنامج الإرشاد الريادي لموظفي حكومة الشارقة، والبالغ عددهم 12 موظفاً وموظفة من أربع جهات حكومية هي دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وبلدية الشارقة، ومؤسسة «رُوّاد»، والذين أصبحوا مؤهلين لتقديم الإرشاد الريادي ونشر فكر وثقافة ريادة الأعمال.وأقيم حفل تكريم الدفعة الأولى من خريجي البرنامج في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بحضور سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس الدائرة، وحمد علي عبد الله المحمود، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، وعدد من مسؤولي الإدارات في المؤسسة. وعبّر سلطان عبد الله بن هده السويدي عن فخره بهذه الكوكبة الأولى من الخريجين والخريجات من أبناء دولة الإمارات، الذين اكتسبوا العلم والمعرفة اللازمين لتقديم الإرشاد الريادي، بما يتيح لهم توظيف خبراتهم ومهاراتهم لتعزيز جاذبية ريادة الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وتشجيع المزيد من المواطنين والمواطنات على دخول قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإطلاق المشاريع الريادية المبتكرة. من ناحيته، هنأ حمد علي عبد الله المحمود، موظفي وموظفات حكومة الشارقة المشاركين بالبرنامج الأول من نوعه بالمنطقة لإعداد الكفاءات الحكومية المتخصصة في الإرشاد الريادي.

وقام سلطان عبد الله بن هده السويدي وحمد علي عبد الله المحمود بتكريم الخريجين والخريجات وتوزيع الشهادات عليهم، حيث حصل كل مشارك على شهادة معتمدة من مركز LSE Generate لريادة الأعمال التابع لكلية لندن للاقتصاد، وذلك بعد اجتيازه المعايير اللازمة للتخرّج، ليكون بذلك مؤهلاً لتقديم خدمات الإرشاد الريادي في بيئة العمل بنجاح وكفاءة.