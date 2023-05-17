افتتاح سوق العمال المجتمعي في «رميلة عجمان»

عجمان (وام)

افتتح الشيخ صقر بن فيصل القاسمي مدير إدارة الاستثمارات بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سوق العمال المجتمعي في منطقة الرميلة، والهادف لإيجاد سوق مركزي ورئيسي للعمال وتنظيم عمليات البيع في الإمارة.

وقال الشيخ صقر بن فيصل القاسمي، إن الدائرة تسعى لتحقيق جودة الحياة وسعادة المجتمع، وتولي العمال اهتماماً لافتاً، باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع، وتعمل بشكل دائم لمساندتهم، وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم بشتى الوسائل.

وأضاف أن الدائرة ارتأت إقامة السوق وسط منطقة حيوية تشهد حركة دؤوبة على مدار الساعة ويرتادها الزوار، وتشهد كثافة سكانية، لتوفير فرص تجارة ناجحة للعمال وضمان نجاح أنشطتهم وتحقيقها الربح المنشود.

وقال الشيخ صقر القاسمي، إن دائرة البلدية تكثف جهودها مع الشركاء الاستراتيجيين للحد من الممارسات السلبية وغير النظامية في المناطق العمالية، وعليه دعمت السوق الذي يكافح عمليات البيع العشوائي في الشوارع والأحياء السكنية والمناطق المختلفة، مؤكداً أن وجود سوق رئيسي سيسهم في إحكام الرقابة وضمان التزام العمال بالشروط والتعليمات الواضحة، مما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

جدير بالذكر أن السوق المقام على مساحة 340 متراً مربعاً، سيمنح العمال فرصة ممارسة النشاط التجاري تحت مظلة مرخصة ونظامية.