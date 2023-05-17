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افتتاح مسجد «ذوي القربى» في الشارقة

افتتاح مسجد «ذوي القربى» في الشارقة
18 مايو 2023 02:35

الشارقة (وام)

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 افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد «ذوي القربى» بمنطقة قطاه الزراعية في مدينة الشارقة، وذلك ضمن خطتها للعام الجاري، ومواصلة جهودها المستمرة لمواكبة الخطة التنموية للإمارة واستمراراً للنهج الذي تسير عليه الشارقة في تشييد وبناء المساجد في جميع الضواحي والمناطق تحقيقاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله وإقامة شعائرهم بكل يسر وطمأنينة، وتوفير الأجواء الإيمانية وسبل الراحة والطمأنينة لمرتادي المساجد.
شيد المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع التراثي، تعلوه منارة بارتفاع 14 متراً وبني على مساحة أرض إجمالية تبلغ 864 متراً مربعاً، تضم المصلى الذي يتسع لـ 250 مصلٍ من الرجال، ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه وسكن للإمام.

دائرة الشؤون الإسلامية
الشارقة
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