شما بنت محمد تفتتح جلسات «شباب الشرق الأوسط»

العين (وام)

افتتحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أمس، الجلسات المصاحبة لمعرض واجهة التعليم في أرض المعارض بأبوظبي، ضمن مؤتمر شباب الشرق الأوسط 2023.

وقدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، في الكلمة الرئيسية في افتتاح جلسات المؤتمر، رؤيتها حول التعليم وبناء الصورة الذهنية للإنسانية قائلة: «نجتمع اليوم في ضوءِ اسمٍ اتفقَ العالم على أنه سبب كلِ نجاحِ ألا وهوَ (التعليم)، وأنه أمر يدعونا لضرورة الانتباه إلى ما نود تركه من سمات وآثار وعلامات في نفوس وعقول وشخصيات أبنائنا، لتكون متفقة مع تصورنا عن الحياة، ومتسقة مع منظومة القيم التي نحيا بها». وأضافت: «وضع الشيخ زايد، رحمه الله، بما عُرف عنه من حكمة وتجربة فريدة، مفهوماً للإنسانية كقيم ومبادئ أخلاقية جامعة قادرة على ضم البشرية في نسيج واحد مغزول من تلك القيم، والتي ميزت الإنسان عن بقية المخلوقات، وجعلت له الغلبة في الأرض».

صورة ذهنية

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في دعم تلك القيم الإنسانية، وبناء صورة ذهنية إيجابية على مدار تاريخها، ووصلنا إلى ما نحن فيه من قيم التعايش بين جنسيات العالم كله تقريباً التي تعيش على أرض الإمارات، وعلينا أن نستثمر هذا النجاح في ربط التعليم بمفهوم القيم الإنسانية، وتنمية تلك الصورة الذهنية المتكونة في الضمير الجمعي للمجتمع الإماراتي».