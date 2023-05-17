الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شما بنت محمد تفتتح جلسات «شباب الشرق الأوسط»

شما بنت محمد خلال افتتاح جلسات المؤتمر (وام)
18 مايو 2023 02:35

العين (وام) 

أخبار ذات صلة
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي

افتتحت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أمس، الجلسات المصاحبة لمعرض واجهة التعليم في أرض المعارض بأبوظبي، ضمن مؤتمر شباب الشرق الأوسط 2023.
 وقدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، في الكلمة الرئيسية في افتتاح جلسات المؤتمر، رؤيتها حول التعليم وبناء الصورة الذهنية للإنسانية قائلة: «نجتمع اليوم في ضوءِ اسمٍ اتفقَ العالم على أنه سبب كلِ نجاحِ ألا وهوَ (التعليم)، وأنه أمر يدعونا لضرورة الانتباه إلى ما نود تركه من سمات وآثار وعلامات في نفوس وعقول وشخصيات أبنائنا، لتكون متفقة مع تصورنا عن الحياة، ومتسقة مع منظومة القيم التي نحيا بها».  وأضافت: «وضع الشيخ زايد، رحمه الله، بما عُرف عنه من حكمة وتجربة فريدة، مفهوماً للإنسانية كقيم ومبادئ أخلاقية جامعة قادرة على ضم البشرية في نسيج واحد مغزول من تلك القيم، والتي ميزت الإنسان عن بقية المخلوقات، وجعلت له الغلبة في الأرض».
صورة ذهنية   
أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في دعم تلك القيم الإنسانية، وبناء صورة ذهنية إيجابية على مدار تاريخها، ووصلنا إلى ما نحن فيه من قيم التعايش بين جنسيات العالم كله تقريباً التي تعيش على أرض الإمارات، وعلينا أن نستثمر هذا النجاح في ربط التعليم بمفهوم القيم الإنسانية، وتنمية تلك الصورة الذهنية المتكونة في الضمير الجمعي للمجتمع الإماراتي».

شما بنت محمد
معرض واجهة التعليم
أبوظبي
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©