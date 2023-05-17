تدشين المرحلة الثانية للمسح الوطني لصحة الفم والأسنان للأطفال

سامي عبد الرؤوف (دبي)

دشنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المرحلة الثانية من مشروع المسح الوطني لصحة الفم والأسنان «فئة الأطفال» الأول من نوعه على المستوى الوطني والإقليمي، في عدد من المدارس بمختلف إمارات الدولة، بهدف إنشاء قاعدة لجميع أمراض الفم والأسنان التي تمثل مؤشرات صحة الفم والأسنان تبعاً لمنظمة الصحة العالمية.

تستهدف المرحلة الثانية من المشروع الذي يتم من خلال 7 فرق عمل موزعة على إمارات الدولة، إجراء المسح لقرابة 2000 طالب وطالبة، موزعين على 37 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ممن تتراوح الأعمار المحددة بين 5 و6 سنوات، و12 إلى 15 سنة.

وأعلنت المؤسسة، أن فحص الكبار سيجرى ابتداءً من يوليو المقبل، على 2000 حالة من البالغين ممن بلغوا 18 عاماً فأكثر، بواقع 50% من المواطنين و50% من المقيمين، موزعين على مستوى الدولة، مع الأخذ في الاعتبار في عينة شريحة المسح عدد السكان في كل إمارة.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المسح الوطني لصحة الفم والأسنان لدى الأطفال ينطوي على العديد من الأهداف الجوهرية، وفي مقدمتها تمكين المؤسسة من إنشاء قاعدة بيانات شاملة، تهدف إلى هيكلة نظام صحي متكامل، تسهم في توفير خدمات صحية استباقية. وأشار إلى دعم الأبحاث العلمية الوطنية مستقبلاً، منوهاً بأن المؤسسة واستكمالاً لجهودها في مجال تعزيز صحة الفم والأسنان، تعتزم إلى إطلاق مشروع المسح الوطني لصحة الفم والأسنان «فئة الكبار». وذكر أن المؤسسة كعادتها سبّاقة إلى إطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة إلى رفع جودة الحياة الصحية، مشيراً إلى أن المشروع سيقود إلى نشر الوعي بين الفئات المستهدفة حول الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الإصابة بأمراض الفم والأسنان.

ولفت إلى دور المسح في تعزيز التوجه نحو الفحوص المبكرة لصحة الفم والأسنان، الأمر الذي يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وينسجم في الوقت نفسه مع توجهات القيادة الرشيدة، ويسهم في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. من جانبها، أوضحت الدكتورة هيفاء هناوي مديرة إدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشروع المسح يأتي في إطار أهداف المؤسسة الرامية إلى تحديد نسبة انتشار تسوس الأسنان وأمراض اللثة وسوء الإطباق، الأمر الذي يتماشى في الوقت نفسه مع توصيات منظمة الصحة العالمية. وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى ومن خلال تدشين المرحلة الثانية من المشروع الذي يتم من خلال 7 فرق عمل موزعة على إمارات الدولة، إلى إجراء المسح لقرابة 2000 طالب وطالبة، حيث شهدت الحملة ومنذ تدشين المرحلة الثانية لها إقبالاً كبيراً من الطلبة ومن مختلف المدارس في الدولة. ونوهت إلى أن المؤسسة ستقوم باختيار الطلبة من مدارس حكومية وخاصة في الدولة، حيث حددت فئات عمرية معينة لإجراء المسح بينهم، وتتراوح الأعمار المحددة بين 5 و6 سنوات، و12 إلى 15 سنة، لافتة إلى أن المسح وإجراء الفحوص لهم سيتم في المدارس بعد أخذ الموافقات اللازمة.

بدورها، أشارت الدكتورة آلاء آل علي، رئيس قسم الشؤون المهنية بإدارة خدمات طب الأسنان بالمؤسسة، إلى أنه عقب الانتهاء من جمع المعلومات الخاصة بالمرحلة الثانية «مسح الأطفال»، على أن تليها عملية إدخال البيانات، ابتداءً من نهاية مايو الجاري، بعدها مرحلة تحليل النتائج خلال يونيو المقبل ولمدة 3 أشهر، على أن يتم إعلان نتائج مسح الأطفال قبل نهاية العام الجاري. بدوره، شدد الدكتور موسى مراشدة رئيس قسم السياسات والإجراءات بإدارة خدمات طب الأسنان في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على أهمية المسح في تعزيز الدور التوعوي للأنظمة الصحية ونشر ثقافة الحفاظ على صحة الفم والأسنان، والتعريف بآليات الوقاية من الأمراض التي تصيبها.

فحص شامل

أوضحت الدكتورة أسماء خليفة الحمودي، اختصاصي تطوير سياسات ومعايير بإدارة خدمات طب الأسنان بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المسح الوطني لصحة الفم والأسنان للأطفال يركز على عمل فحص شامل للأسنان، من حيث التسوس وصحة وسلامة اللثة وتطابق الأسنان، والوقوف على ثقافة غسل الأسنان والعناية بالفم والمستوى التعليمي للطلاب والأهل.