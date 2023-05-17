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الإمارات وإندونيسيا تبحثان  تعزيز التعاون في مجال الشؤون الدينية

الإمارات وإندونيسيا تبحثان  تعزيز التعاون في مجال الشؤون الدينية
17 مايو 2023 23:34

أشاد قمر الدين أمين مدير عام توعية مجتمع المسلمين في وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا بعمق العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، مبدياً إعجابه بتجربة «الهيئة» في تطوير الخطاب الديني وترسيخ قيم التسامح والتعايش، والمهنية في إدارة المساجد، والارتقاء بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وتحصين الأجيال بالقيم القرآنية النبيلة، وإعداد خطبة الجمعة الموحدة وترجمتها إلى اللغات.
جاء ذلك خلال زيارة قمر الدين للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وكان في استقباله الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس «الهيئة» الذي ثمن علاقات الصداقة بين البلدين قيادة وشعباً والتي تشهد تقدماً وازدهاراً في شتى المجالات وأكد حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على إظهار الوجه الحضاري لديننا الإسلامي، والتعريف بتعاليمه السمحة التي تعزز التحلي بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وترسِّخ للتواصل والتعاون الإيجابي الذي يحقق الأمان والطمأنينة لكل الشعوب، ويمكن الأجيال من التخطيط للمستقبل الزاهر.
وأطلع الكعبي.. الضيف على إنجازات الهيئة واستراتيجيتها في تحقيق أهدافها بأسس عصرية مواكبة في ظل التطور التقني المتقدم، يساندها في ذلك الدعم الكبير من القيادة الرشيدة الذي مكنها من الوصول إلى العالمية ووصول خدماتها بلغات متعددة وعبر منصات ووسائل مختلفة.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الشؤون الدينية من خلال التواصل المستمر والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث وتأهيل الأئمة والخطباء.

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