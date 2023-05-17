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«الصحة» تفوز بجائزة عالمية عن أفضل تطبيق ذكي

أحمد علي الدشتي
18 مايو 2023 02:35

دبي (الاتحاد)

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فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالجائزة البلاتينية عن فئة «أفضل تطبيق ذكي لعام 2023» ضمن جوائز «ذا جلوبال إكسلنس» للتميز العالمي عن فئة القطاع الصحي تقديراً للخدمات الإلكترونية والذكية التي يوفرها التطبيق. تُعد جوائز «ذا جلوبال إكسلنس» للتميز العالمي - التي تنظم سنوياً ومقرها الولايات المتحدة الأميركية - من الجوائز المرموقة التي تحتفي بالأعمال الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وتستهدف الجائزة - التي تعنى بدراسة أفضل الممارسات في مجال تطوير وتصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع وأفراده- إبراز الأعمال المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي، حيث جاء اختيار تطبيق الوزارة الذكي للفوز بهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء عالميين، بناء على معايير عدة، منها ميزات التطبيق وقدراته التكنولوجية وتجربة المستخدم التي تركز على المتعاملين والابتكار.
وأعرب أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن فخره باختيار اللجنة التطبيق الذكي الخاص بالوزارة للفوز بالجائزة لعام 2023، مؤكداً أن هذا الفوز تقدير عالمي للخبرة والكفاءة التقنية التي يتمتع بها فريق العمل في الوزارة ويبرز مدى التزام الوزارة بتوفير خدمات ذات جودة عالية.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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