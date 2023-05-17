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«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى دولياً حول تعزيز التسامح

متحدثون خلال الملتقى (من المصدر)
18 مايو 2023 02:35

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً بعنوان «دور القانون والقضاء في تعزيز التسامح والتعايش في سلام»، بالتزامن مع اليوم العالمي للعيش معاً في سلام الذي يصادف 16 مايو من كل عام، وذلك في إطار جهود دائرة القضاء الداعمة لترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز قيم التسامح والتعايش الثقافي والديني والاجتماعي بين فئات المجتمع.
 أدار المنتدى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مدير المكتب الفني للتفتيش القضائي في أبوظبي، حيث أكد خلال كلمته الافتتاحية الدور الرائد الذي توليه دولة الإمارات في تعزيز التسامح بين الأفراد دون تمييز على أساس اللون أو العرق أو الدين، وحرصها على تحديث منظومتها التشريعية ودعم سيادة القانون والشفافية والنزاهة، لتحقيق الأمن والأمان والسلام الاجتماعي. من جانبه، تطرق المستشار عبد الحافظ زيدان رئيس محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بالحديث إلى علاقة التسامح بالقضاء، ودور دولة الإمارات البارز في تعزيز التسامح والسلام على المستوى الدولي منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي استطاع نشر تعاليم التسامح ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما على الصعيد العالمي. وتحدثت المستشارة كلوي فيرونيكا سيرون الخبير القانوني بدائرة القضاء، عن قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، والذي استطاع تحقيق جملة من الأهداف، حيث أتاح مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومنها الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق، والوصية والتركة المدنية، وإثبات النسب والتبني، وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب، مشيرة إلى أن القانون وفر آلية عدلية وقضائية متطورة ومرنة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب. من ناحيته، ألقى المستشار أوران فريسنو القاضي بمحكمة أبوظبي التجارية، الضوء على دور القوانين واللوائح والمعاهدات الدولية والقضاء التجاري وآليات تسوية المنازعات في تعزيز قيم التسامح والسلام.

أبوظبي
قضاء أبوظبي
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