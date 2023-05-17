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ضاحي خلفان يتلقى رسالة ماجستير حول «الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار»

ضاحي خلفان خلال تسلمه رسالة الماجستير من خالد الشميلي (من المصدر)
18 مايو 2023 02:35

دبي(الاتحاد)

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تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة ماجستير بعنوان أثر الذكاء الاصطناعي في التقليل من أخطاء اتخاذ القرار، من النقيب خالد الشميلي، من وزارة الداخلية.
وتوجه معاليه بالشكر إلى النقيب خالد الشميلي خلال استقباله بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميتها، ومتمنياً له التوفيق.
ويستهدف موضوع الرسالة استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتضمنه من مميزات ذكاء الحاسب الآلي وقدرته على محاكاة العقل البشري لدعم اتخاذ القرار الأمني الرشيد.

ضاحي خلفان
الذكاء الاصطناعي
وزارة الداخلية
دبي
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