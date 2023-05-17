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المرر يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

المرر يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية
17 مايو 2023 22:23

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ 32 للقمة العربية التي تعقد يوم الجمعة المقبل في مدينة جدة برئاسة المملكة العربية السعودية.
وعقد، اليوم الأربعاء، في جدة اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، والذي اتفق خلاله على مسودة جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي ستعرض على القادة في اجتماعهم يوم الجمعة.
تشهد الاجتماعات الحالية لمجلس جامعة الدول العربية مشاركة الجمهورية العربية السورية في الأعمال التحضيرية بعد إعادة تفعيل عضويتها في جامعة الدول العربية.
يقوم وزراء الخارجية، خلال الاجتماعات، بتحضير الوثائق الخاصة باجتماعات القادة، بما في ذلك التوافق على بنود جدول الأعمال ومسودات مشاريع القرارات ومختلف الوثائق ذات الصلة التي سترفع إلى القمة.
كان وزراء الاقتصاد العرب قد عقدوا اجتماعاً تحضيرياً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، ورفعوا مسودات مشاريع القرارات الخاصة بمبادرات التعاون الاقتصادي والاجتماعي التي سترفع بدورها إلى القادة لإقرارها.

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المصدر: وام
خليفة شاهين المرر
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