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عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية
17 مايو 2023 21:51

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ديفيد لامي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية وعضو البرلمان البريطاني.
جرى خلال اللقاء الذي عقد في لندن، بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وآفاق تنمية مجالات التعاون الثنائي في القطاعات كافة. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية.
وتناولت المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون المشترك في ملف الطاقة ومكافحة التغير المناخي. واستعرضا سبل تعزيز العمل المناخي العالمي خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن التزام البلدين الصديقين بشراكتهما من أجل المستقبل يسهم في تحقيق الازدهار المستدام والتنمية الشاملة لشعبيهما.
حضر اللقاء سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

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