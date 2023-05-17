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رئيس الدولة يبحث مع رئيس كازاخستان علاقات الصداقة والتعاون

رئيس الدولة يبحث مع رئيس كازاخستان علاقات الصداقة والتعاون
17 مايو 2023 21:24

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مع فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وهنأ سموه، خلال الاتصال، رئيس كازاخستان بمناسبة يوم ميلاده الذي يوافق اليوم 17 مايو، متمنياً له عمراً مديداً مع موفور الصحة والعافية والسعادة. من جانبه، عبّر رئيس كازاخستان عن شكره العميق لصاحب السمو رئيس الدولة على هذه اللفتة الكريمة، متمنياً لسموه الصحة وطول العمر، ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

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