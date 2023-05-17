30 دقيقة إضافية للطلبة أصحاب الهمم في الامتحان الورقي

دينا جوني (دبي)



أتاحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن يحصل الطلبة أصحاب الهمم خلال تأدية امتحانات نهاية الفصل الثالث والأخير للعام الدراسي 2022-2023، على 30 دقيقة إضافية على الوقت المخصص للامتحان الورقي في مختلف المواد الدراسية المستهدفة. فقد حددت «تعليم» 6 إجراءات موجّهة لتلك الفئة من الطلبة، أولها تنفيذ جميع امتحانات أصحاب الهمم للصفوف من 5 وحتى 12 حضورياً، حسب السياسة المعتمدة للمواد، فيما تنفذ الامتحانات على طلبة الصفين الثالث والرابع ورقياً.وبشأن الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية، أكدت الإجراءات، أن يخضعوا للامتحان المركزي ذاته والمعدّ لبقية الطلبة مع تطبيق كافة المواءمات الواردة في الدليل الإرشادي لامتحانات الطلبة من أصحاب الهمم. أما الطلبة الذين يتبعون خطة تربوية فردية قائمة على «تعديل المنهج»، فيتم تقييمهم إلكترونياً من قبل معلم المادة، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، بحيث يعدّ الامتحان وفق توصيات الخطة التربوية الفردية، وذلك لطلبة الصفوف من الثالث حتى الحادي عشر. أما طلبة الثاني عشر، فعليهم التقدّم للامتحان المركزي المنفذ مع بقية الطلبة، مع توفير الاحتياجات الواردة لكل طالب في الخطة الدراسية الفردية المعتمدة في نظام المنهل.

وأكدت المؤسسة، من خلال الدليل، ضرورة تشكيل اللجان الخاصة للطلبة أصحاب الهمم، في حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة بكل طالب، موضحة أن هناك خيارات متاحة لكافة الطلبة من هذه الفئة، من خلال مواءمة الورقة الامتحانية ونظام «سويفت أسيس» الذي يمنح الطلبة من أصحاب الهمم طلب تعديل نوع الخط وحجمه، وتكبير الصفحة، وزيادة المسافة بين الأحرف، وتعديل حجم الصور وتغيير لون الخلفية، فضلاً عن السماح لهم بالدخول إلى نظام سويفت أسيس، من دون الحاجة للمتصفح الآمن.