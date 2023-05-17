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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
17 مايو 2023 18:40

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 52 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً.. ويحدث المد الأول عند الساعه 12:33 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 07:07
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:20 والمد الثاني عند الساعة 20:23 والجزر الأول عند الساعة 14:53 والجزر الثاني عند الساعة 03:18.

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