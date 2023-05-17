لا امتحان بديلاً للطلبة المتغيبين عن «التعويضي»

دينا جوني (دبي)

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنه لا توجد فترة بديلة لتأدية امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث في حال تغيّب الطالب بعذر مقبول عن الامتحان التعويضي، الذي ينظم من 19 إلى 23 يونيو المقبل.

وأشارت المؤسسة إلى أن تغيّب الطالب بعذر مقبول لا يؤثر على الدرجة الكلية في نهاية العام الدراسي.

ودعت «تعليم» في دليل الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، الإدارات المدرسية بتحري الدقة في تحديد بيانات الطلبة والمواد التي تغيبوا عنها، والمواد التي واجهتهم فيها مشاكل تقنية خلال تأدية الامتحانات.

وستخصص المؤسسة رابطاً خاصاً تعممه لاحقاً على الإدارات المدرسية لحصر الطلاب المستهدفين أثناء تطبيق امتحانات نهاية العام، على أن يتم ذلك بشكل يومي.

ومتابعة حضور وتأدية الامتحانات التعويضية للطلبة.

يذكر أن الامتحان التعويضي يستهدف الطلبة الذين تغيبوا بعذر مقبول عن امتحانات نهاية العام أو الطلبة الذين واجهتهم مشاكل تقنية أثناء تأدية الامتحانات.