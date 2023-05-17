15 ألف طالب وطالبة يطلعون على تخصصات الجامعات المشاركة في واجهة التعليم في أبوظبي

إبراهيم سليم(أبوظبي)

تختتم اليوم فعاليات الدورة التاسعة من معرض واجهة التعليم في أبوظبي، بحضور كثيف من قبل الطلبة والمهتمين، وأولياء الأمور.

وأكدت مريم أهلي، عضو مجلس إدارة معرض واجهة التعليم في أبوظبي، على أن فعاليات الدورة التاسعة من المعرض استقطبت على مدار يومين أكثر من 15 ألف طالب وطالبة حتى منتصف اليوم، للاطلاع على التخصصات التي تطرحها 400 جامعة منها، 50 جامعة محلية حكومية وخاصة، و350 جامعة إقليمية ودولية تمثلها أربع جهات داخل الدولة لعديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وماليزيا، وأستراليا والكثير من الدول الأخرى.

وأوضحت على هامش فعاليات المعرض أن فعاليات اليوم الأول من المعرض استقطبت أكثر من 7200 طالبة، حيث كان اليوم مخصصاً للطالبات فقط، بينما ازداد العدد اليوم نظراً لافتتاح أبوابه للطلبة من الجنسين ذكور وإناث.

وبينت أن المعرض أطلق مسابقة تُعنى بتشجيع الطلبة وتهيئتهم لدخول سوق العمل بعد إكمالهم متطلبات المسار الأكاديمي، وركزت على طلبة تخصصات العلوم المالية والمصرفية، ليتم بعدها المساهمة في تعليم (10) طلاب من الطلبة المتفوقين وأصحاب الهمم في استكمال دراساتهم العليا.

ويهدف المعرض الذي حظي برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى استشراف مهن المستقبل والتخصصات الأكاديمية التي تواكب احتياجات سوق العمل والوقوف على توجهاته، والتخصصات العلمية والمهنية التي تلبي احتياجاته المستقبلية، وبناء علاقات مستدامة في مجال التعليم بين جميع أطراف العملية التعليمية، وتوفير نخبة من الجامعات الرائدة لتعريف الطلبة ببرامجها الأكاديمية، ومعايير وشروط القبول والتسجيل فيها، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وإطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على أفضل الممارسات الأكاديمية في المؤسسات العلمية، وإتاحة الفرصة للطلبة وأولياء أمورهم لمناقشة خياراتهم الدراسية وتطلعاتهم التعليمية.وأجمع الطلبة على أهمية المعرض الذي يساعد في رسم خططهم المستقبلية مبكراً واختيار ما يلائمهم، مشيرين إلى أن أبرز ما كان يهمهم التعرف على متطلبات القبول والتسجيل والتخصصات المرتبطة بسوق العمل، والتخصصات الجديدة وخاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وهندسة الكمبيوتر والفضاء، مجمعين على أن المعرض هو الأفضل بالنسبة للطلبة.