رئيس الدولة يمنح محمد البواردي وسام الاتحاد.. سلّمه منصور بن زايد

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، «وسام الاتحاد»، تكريماً له وتقديراً لعطائه وجهوده المُخلصة في خدمة الوطن، خلال مسيرة امتدّت نحو 42 سنة من العمل، تولّى خلالها كثيراً من المسؤوليات والمهام المختلفة.

وسلّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الوسام لمعالي محمد أحمد البواردي، خلال مراسم أُقيمت في «قصر الوطن»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، «وسام الاتحاد» لمعالي محمد أحمد البواردي، يُجسّد رؤية القيادة الحكيمة وحرصها على تكريم أبناء الوطن المُخلصين وأصحاب الكفاءات والجهود المُتميّزة في خدمة الوطن والإسهام في تنميته وتقدّمه، في مختلف المناصب الوظيفية.

وأشاد سموه بالجهود التي قام بها معاليه في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في المجالات كافة، وتفانيه في خدمة الوطن والمواطنين، وإخلاصه في العمل وحرصه على التميّز في جميع الوظائف والمسؤوليات العُليا التي تولّاها، مُتمنياً له التوفيق في مختلف مهامه ومسؤولياته المُستقبلية.

بدوره، عبّر معالي محمد أحمد البواردي عن خالص شكره لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، لتكريمه بـ«وسام الاتحاد»، مُشيداً بجهود القيادة في خدمة الوطن والعمل على تنميته وازدهاره، مؤكداً أن توجيهات سموه تُرسّخ قيمة العطاء والعمل الجادّ من أجل رفعة الوطن وريادته.

كما توجّه معاليه بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على إسهاماته الجليلة في تنمية الوطن وخدمة المواطن، مُعرباً عن فخره بالحصول على «وسام الاتحاد» لما يرمز إليه من قيم الولاء والانتماء والعطاء لخدمة الوطن، وتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق ريادتها وحماية مصالحها وتعزيز أهدافها في ميادين السيادة والتنمية كافة.