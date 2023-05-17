الخميس 18 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يمنح محمد البواردي وسام الاتحاد.. سلّمه منصور بن زايد

رئيس الدولة يمنح محمد البواردي وسام الاتحاد.. سلّمه منصور بن زايد
17 مايو 2023 14:21

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، «وسام الاتحاد»، تكريماً له وتقديراً لعطائه وجهوده المُخلصة في خدمة الوطن، خلال مسيرة امتدّت نحو 42 سنة من العمل، تولّى خلالها كثيراً من المسؤوليات والمهام المختلفة.

وسلّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الوسام لمعالي محمد أحمد البواردي، خلال مراسم أُقيمت في «قصر الوطن»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، «وسام الاتحاد» لمعالي محمد أحمد البواردي، يُجسّد رؤية القيادة الحكيمة وحرصها على تكريم أبناء الوطن المُخلصين وأصحاب الكفاءات والجهود المُتميّزة في خدمة الوطن والإسهام في تنميته وتقدّمه، في مختلف المناصب الوظيفية.

أخبار ذات صلة
7 مذكرات تفاهم لـ«الاتحاد للقطارات» في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية
رئيس الدولة يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي

وأشاد سموه بالجهود التي قام بها معاليه في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في المجالات كافة، وتفانيه في خدمة الوطن والمواطنين، وإخلاصه في العمل وحرصه على التميّز في جميع الوظائف والمسؤوليات العُليا التي تولّاها، مُتمنياً له التوفيق في مختلف مهامه ومسؤولياته المُستقبلية.

بدوره، عبّر معالي محمد أحمد البواردي عن خالص شكره لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، لتكريمه بـ«وسام الاتحاد»، مُشيداً بجهود القيادة في خدمة الوطن والعمل على تنميته وازدهاره، مؤكداً أن توجيهات سموه تُرسّخ قيمة العطاء والعمل الجادّ من أجل رفعة الوطن وريادته.

كما توجّه معاليه بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على إسهاماته الجليلة في تنمية الوطن وخدمة المواطن، مُعرباً عن فخره بالحصول على «وسام الاتحاد» لما يرمز إليه من قيم الولاء والانتماء والعطاء لخدمة الوطن، وتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق ريادتها وحماية مصالحها وتعزيز أهدافها في ميادين السيادة والتنمية كافة.

المصدر: وام
منصور بن زايد
محمد البواردي
محمد بن زايد
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
"وول ستريت جورنال": محمد بن زايد القائد الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط
17 مايو 2023
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
الإمارات
«لوكهيد مارتن»: الإمارات تمتلك أكثر طائرات F 16 المقاتلة تطوراً في العالم
اليوم 02:39
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
الإمارات
959 رخصة بناء أصدرتها «بلدية أبوظبي» أبريل الماضي
اليوم 02:39
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
الإمارات
«بيئتنا هويتنا» في أبوظبي
اليوم 02:39
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
الإمارات
استعراض تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بالشارقة
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©