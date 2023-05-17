«مؤسسة ميثاء آل نهيان للمبادرات» تشارك في معرض «واجهة التعليم»

شاركت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، في النسخة التاسعة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط التي انطلقت أمس وتستمر يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركات محلية ودولية واسعة من المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

وشاركت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، متطوعي فريق «نعمل نخلص» - الذراع التطوعية للمؤسسة - عملهم، وثمنت جهودهم في تنفيذ المبادرة التي تمثلت في تقديم رمز «QR code» لزوار المعرض يمكن من خلال تصويره عبر الهواتف المحمولة والوصول إلى رابط إلكتروني أن يتيح لهم كتابة عبارات الامتنان والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تقديراً لجهوده للارتقاء بقطاع التعليم.

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان: إن مبادرات وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة لتعزيز العملية التعليمية في الدولة وتسخير كافة الإمكانيات لها تهدف لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، وهو ما مثل دافعاً وحافزاً لأبناء الوطن لبناء حاضرهم ومستقبل وطنهم، مع اعتزازهم بقيم مجتمعهم ووطنهم وهويتهم الأصيلة.

وأشارت إلى أن جناح المؤسسة في المعرض يستعرض جميع المبادرات التي سبق وأن أطلقتها المؤسسة، متوجهةً بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايته للمعرض الذي يمثل همزة وصل بين الطلاب والمؤسسات الأكاديمية، لاستشراف مهن المستقبل والتخصصات الأكاديمية التي تواكب احتياجات سوق العمل، والتخصصات العلمية والمهنية التي تلبي احتياجاته المستقبلية، فضلاً عن إطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على أفضل الممارسات الأكاديمية في المؤسسات العلمية.