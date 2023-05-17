تقرير أممي يحث على تقليل التلوث بالمواد البلاستيكية

أكد تقرير جديد للأمم المتحدة إمكانية تقليل التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2040 إذا أدخلت البلدان والشركات التجارية تحولات عميقة في السياسات والأسواق باستخدام التقنيات الحالية.

واستعرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في التقرير الذي أصدره أمس بعنوان "وقف مصادر التلوث: كيف يستطيع العالم إنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية وتحقيق عملية اقتصاد دائرية" ، سبل إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية، متطرقا إلى الممارسات الملموسة والتحولات التي تحدث في الأسواق، والسياسات بهذا الشأن، كما وحدد حجم وطبيعة التغييرات اللازمة لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية من أجل تحقيق عملية اقتصاد دائرية.

وشدد التقرير على أهمية خفض التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 في المائة على مستوى العالم بحلول عام 2040، واقترح القضاء على المواد البلاستيكية التي ينطوي استخدامها على مشاكل وغير الضرورية لتقليل حجم المشكلة.

وحث على العمل من أجل تحقيق ثلاثة تحولات في السوق، وهي إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وإعادة التوجيه والتنويع.

وأكدت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تصريحات لها أن الطريقة الحالية التي يتم بها إنتاج المواد البلاستيكية واستخدامها والتخلص منها يسبب تلوثا في النظم البيئية ومخاطر على صحة الإنسان وتزعزع استقرار المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير، أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة قٌبيل الجولة الثانية من المفاوضات التي ستُعقد في باريس آخر الشهر الحالي من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية.