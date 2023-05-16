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«عون للخدمة المجتمعية» تكرم الفائزين في رأس الخيمة

المكرمون في صورة جماعية (من المصدر)
17 مايو 2023 00:42

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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أكد راشد محمد الكعبي مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، أن جائزة عون للخدمة المجتمعية التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دورتها العاشرة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم على مستوى الجامعات والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2022 - 2023 والتي يهدف منها بالدرجة الأولى تعريف الطلبة بالثقافة التطوعية وغرس التطوع في نفوسهم، منوهاً بأن الدورة الحالية شهدت هذا العام تميزاً وثراءً في نوعية الموضوعات التي تم التطرق لها.
ونوه الكعبي بأن الدورة العاشرة شهدت هذا العام مشاركة  25 مؤسسة تعليمية، إذ شارك من خلالها 1194 طالباً وطالبة، أنجزوا نحو 25 ألف ساعة تطوعية، وبلغ عدد مبادراتهم في هذا الصدد 573 مبادرة في مختلف المجالات المجتمعية، موضحاً أن المؤسسات التعليمية سعت إلى تحقيق ما تهدف إليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسيات التعليمية كافة، وغرس مفاهيم التطوع وحثهم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين وتأهيل المجتمع الطلابي للمساهمة الفاعلة في البرامج والأنشطة الإنسانية والخيرية.
محاور
وأوضح أن محاور الجائزة شهدت تنوعاً في المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم شرائح مهمة في المجتمع من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار السن وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع، حيث تعد برامج الجائزة من البرامج المهمة في الميدان التربوي. وشدد الكعبي على أن الجائزة تسعى دائماً إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، ودعم دور المؤسسات التعليمية في المجتمع المحلي، إضافة إلى خلق قيادات مستقبلية واعية، ومدركة بأهمية العمل التطوعي والخيري والإنساني.

جائزة عون للخدمة المجتمعية
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