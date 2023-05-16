عمار النعيمي يؤكد على تعزيز  التعاون مع الصين

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين. ورحب سموه بالسفير، مؤكداً على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات. وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وتبادل الأحاديث التي من شأنها تقوية تلك العلاقة بين الشعبين الصديقين في العديد من القطاعات وسبل توطيدها.

وأشاد السفير الصيني بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الميادين وإمارة عجمان خاصة. حضر اللقاء معالي الدكتور الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.