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منصور بن زايد: «مبادلة» تحقق أداء قوياً ونتائج متميزة

منصور بن زايد خلال ترؤسه الاجتماع بحضور خلدون المبارك وسهيل المزروعي وسلطان الجابر وعبدالحميد سعيد وسيف غباش (الصور من وام)
17 مايو 2023 00:43

أبوظبي (وام)

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة في «قصر الوطن» في أبوظبي.

وأشاد سموه، في بداية الاجتماع، بالأداء القوي والنتائج المالية المتميزة التي حققتها الشركة في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكداً سموه ثقته التامة في قدرات قيادة وموظفي «مبادلة» على الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

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واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للشركة لعام 2022 ووافق على استثمارات جديدة، كما تم بحث عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، ومعالي سيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

الإمارات
منصور بن زايد
مبادلة للاستثمار
قصر الوطن
أبوظبي
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