50 مليون درهم من «مبادلة للاستثمار» لهيئة «معاً»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، تلقيها مساهمة مالية من شركة مبادلة للاستثمار، بلغت 50 مليون درهم، وهي أكبر مساهمة استقبلتها «الهيئة» من مساهم واحد منذ تأسيسها في عام 2019، ما يتيح لها تعزيز دورها في توفير الموارد والدعم، من خلال البرامج والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بالتعامل مع الأولويات الاجتماعية الرئيسية في إمارة أبوظبي.

وستعمل هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» على تقديم المساهمة التي تلقتها من شركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمار سيادية مقرها أبوظبي، على مدى خمس سنوات إلى مؤسسات القطاع الاجتماعي في أبوظبي، التي توفر حلولاً مبتكرة ومتكاملة تدعم جهودها في تعزيز رفاهية المجتمع بأبوظبي. حتى الآن، استفاد أكثر من 700 ألف مواطن ومقيم في إمارة أبوظبي من المخصصات المالية التي قدمتها هيئة «معاً» عبر مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية ضمن إطار صندوق الاستثمار الاجتماعي ومحاور عملها الرئيسية الأخرى.

وقالت سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «إن المساهمة المالية المجتمعية التي قدمتها شركة مبادلة للاستثمار، تعزز من جهودنا نحو تحقيق أهدافنا ورؤيتنا المشتركة للمستقبل في بناء مجتمع متعاون متماسك بإمارة أبوظبي، حيث يتمثل دورنا في معاً حول إلهام وتعزيز الجهود الجماعية لمختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أثر اجتماعي مستدام بناءً على الأولويات الاجتماعية المحددة في إمارة أبوظبي، والتي تحتاج إلى مساهمات سخية لمعالجتها واستشراف الحلول المبتكرة لها، ويصعب تنفيذها دون مساهمات كالتي قدمتها شركة مبادلة».

من جانبه، قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»: «حريصون على العمل جنباً إلى جنب مع هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، وفق رؤية واحدة مشتركة لمواجهة التحديات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، ويسعدنا أن الدعم الذي نقدمه للهيئة سوف يسهم في إنجاز العديد من المشاريع المستقبلية المميزة وذات الأثر الكبير على مستوى دولة الإمارات، ويأتي هذا في إطار حرصنا على مواصلة العمل إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمعات التي نستثمر فيها».

وتُعد هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» مؤسسة حكومية في إمارة أبوظبي، مكلفة بجمع المساهمات الاجتماعية من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وأفراد المجتمع، والتي توجهها لمعالجة الأولويات الاجتماعية المختلفة والتي تحددها دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي، كما توفر «الهيئة» حلولاً متكاملة لتعزيز رفاهية أفراد المجتمع، عبر توفير التمويل وتقييم الأثر، بالاستناد على أعلى معايير الحوكمة.

وبعد إجراء التقييمات والدراسات العميقة، اختارت شركة مبادلة للاستثمار، توجيه مساهمتها في المرحلة الأولى للحدائق المجتمعية وبرامج كبار المواطنين والمقيمين، حيث يهدف برنامج الحدائق المجتمعية إلى توفير وتطوير الحدائق والمرافق والخدمات الترفيهية ضمن مناطق محددة لجميع أفراد المجتمع، إلى ذلك سيركز برنامج كبار المواطنين والمقيمين على دعم احتياجات رفاهية كبار السن، والاحتفاء بمساهمتهم في المجتمع، وتعزيز نقل المعرفة بين الأجيال.

الهيئة

تهدف هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» إلى بناء مسؤولية اجتماعية مشتركة تتوافق مع جميع أنشطة القطاع الاجتماعي في أبوظبي وأنشطة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعمل من خلال عملية شفافة وتعاونية، إلى جانب شركائها من المساهمين، الذين تساعد مساهماتهم المالية أو العينية، في خلق أثر إيجابي مستدام للتحديات الاجتماعية في إمارة أبوظبي.