مجلس إدارة «المعاشات» يعقد اجتماعه الثالث لعام 2023

أبوظبي (وام)

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس الثالث لعام 2023 الذي انعقد أمس الاثنين، وبدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأعضاء المجلس.

ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق الداخلي والمخاطر.

وناقش المجلس التقرير المالي لشهر مارس 2023، واطلع على مشروع تعديل جدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والإدارية، وعلى تقرير أداء الاستثمار لعام 2022، كما اعتمد خطة استثمارات أصول الهيئة، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

جدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أبريل 2023 تشير إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى (102.000) مشترك، مقارنة بنحو (87.665) مشتركاً عن الفترة نفسها الفترة من العام الماضي.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر أبريل 2023 نحو (19.384) متقاعداً مقارنة بنحو (18.227) متقاعداً في أبريل من عام 2022، كما بلغ عدد المستحقين (8.451) مستحقاً، مقارنة بنحو (8.328) مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

نفقات

على مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في شهر أبريل من العام الجاري (469.017.770) درهماً، مقارنة بنحو (369.463.707) دراهم عن الشهر نفسه من العام الماضي، أي بزيادة قدرها (99.554.063) درهماً.