الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مجلس إدارة «المعاشات» يعقد اجتماعه الثالث لعام 2023

محمد بن هادي الحسيني
17 مايو 2023 00:42

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«المعاشات» لـ «الاتحاد»: ضرورة التخطيط للتقاعد للحصول على أفضل المزايا التأمينية
الحسيني: الإمارات من أكثر الدول تطوراً في قطاع المالية الإسلامية

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس الثالث لعام 2023 الذي انعقد أمس الاثنين، وبدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأعضاء المجلس.
ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق الداخلي والمخاطر.
وناقش المجلس التقرير المالي لشهر مارس 2023، واطلع على مشروع تعديل جدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والإدارية، وعلى تقرير أداء الاستثمار لعام 2022، كما اعتمد خطة استثمارات أصول الهيئة، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
جدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أبريل 2023 تشير إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى (102.000) مشترك، مقارنة بنحو (87.665) مشتركاً عن الفترة نفسها الفترة من العام الماضي.
كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر أبريل 2023 نحو (19.384) متقاعداً مقارنة بنحو (18.227) متقاعداً في أبريل من عام 2022، كما بلغ عدد المستحقين (8.451) مستحقاً، مقارنة بنحو (8.328) مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.
نفقات
على مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في شهر أبريل من العام الجاري (469.017.770) درهماً، مقارنة بنحو (369.463.707) دراهم عن الشهر نفسه من العام الماضي، أي بزيادة قدرها (99.554.063) درهماً.

محمد هادي الحسيني
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
آخر الأخبار
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
دنيا
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
اليوم 12:41
«دورية المخلب» في أبوظبي
دنيا
«دورية المخلب» في أبوظبي
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©