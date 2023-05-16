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«التنمية الأسرية» تستقبل وفداً من الشارقة

«التنمية الأسرية» تستقبل وفداً من الشارقة
17 مايو 2023 00:42

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت مؤسسة التنمية الأسرية وفداً من مراكز التنمية الأسرية في إمارة الشارقة، وذلك لتبادل الخبرات بين الطرفين. ورحبت وفاء آل علي، مدير إدارة الإرشاد والاستشارات الأسرية في المؤسسة بالوفد الزائر والذي ترأسه موزة الشحي، مدير إدارة الإرشاد الأسري في مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، مثمنة جهودهم في تعزيز العلاقات الحكومية واستعراض أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، حيث اطلع الوفد على خدمات وبرامج وفعاليات المؤسسة المجتمعية التي تهتم بجميع أفراد الأسرة، وخدمات إدارة الإرشاد والاستشارات الأسرية، بالإضافة إلى مركز الاتصال الأسري.
وقام الوفد بزيارة مكاتب تقديم خدمة الاستشارات والاطلاع على آلية العمل، كما تم استعراض ومناقشة تفاصيل الرعاية الاجتماعية المتكاملة للأسرة والأنظمة التقنية المتبعة، واطلع الوفد على سير العمل في مركز الاتصال الأسري للتعرف على أفضل ممارسات المؤسسة في مجال تقديم الاستشارات، بما يضمن الخصوصية والسرية والأمان لطالب الخدمة.
وتعمل مؤسسة التنمية الأسرية متمثلةً في خدمات الرعاية الاجتماعية المتكاملة للأسرة على دعم واستقرار الحياة الأسرية، من خلال رفع وعي وقدرة أفراد المجتمع في التعامل مع المشكلات الأسرية بطريقة إيجابية، كما تقدم المؤسسة الاستشارات الفردية في المجالات الاجتماعية والنفسية والتربوية والزوجية وفقاً لاحتياجات الأفراد.
وتهتم مؤسسة التنمية الأسرية بالأسرة من خلال ما تقدمه من خدمات مبتكرة وبرامج متميزة وفعاليات مستمرة على مدار العام لتوفير الدعم والأمان الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لجميع أفراد الأسر باختلاف فئاتها العمرية وفي المناطق الثلاث بأبوظبي والعين والظفرة، وتمكينهم من أداء وظائفهم الاجتماعية المختلفة للمساهمة في تعزيز البناء السليم للأسرة وتمكين أفرادها من المحافظة على استدامة العلاقات الاجتماعية للوصول إلى مجتمع مترابط وأسر مستقرة.
كما تحرص مؤسسة التنمية الأسرية على استمرارية مثل هذه اللقاءات بين الشركاء، والتي من شأنها تعزيز التكامل في جميع المجالات وتبادل التجارب والمعارف والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات للمحافظة على مكانة الأسرة، وتمكين أفرادها وتنمية قدراتهم والنهوض بالمجتمع.

الشارقة
التنمية الأسرية
مؤسسة التنمية الأسرية
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