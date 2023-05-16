«الإمارات للخدمات الصحية» تجري فحوصاً مجانية للكشف عن سرطان الثدي

دبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة الأشعة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع الشركة المتعهدة بخدمات الأشعة في المؤسسة، مبادرة مجتمعية تتمثل بتوفير فحوص مجانية للثدي بالماموغرام لذوي الدخل المحدود، انسجاماً مع استراتيجيتها ورسالتها ونحو تحقيق قيم التعاطف والمساواة والوصول إلى مجتمع يحظى جميع أفراده بجودة عالية من الحياة الصحية.

وتعكس هذه المبادرة التي تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل حرص المؤسسة على تعزيز ثقافة العمل والمسؤولية المجتمعية، وإيمانها بأهمية إطلاق المبادرات الإنسانية، التي تسهم في توفير أفضل الممارسات والخدمات الصحية وتحقيق مستهدفاتها، حيث تضم المبادرة عرضاً لأحدث تقنيات فحص الثدي، إلى جانب تعريف المتعاملين برحلة المتعامل في قسم الأشعة في المنشآت الطبية التابعة للمؤسسة.

وأكد الدكتور عبدالله النقبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على أهمية تطبيق هذا النوع من المبادرات المجتمعية، لتحسين فرص النجاة من مضاعفات المرض لفئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى وبالتعاون مع الشركة المتعهدة، إلى تبني أحدث التقنيات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد سرطان الثدي عبر تقنية الماموغرام، حيث انعكس ذلك في توفير 9 أجهزة متطورة تعمل على توفير أحدث الفحوص في المنشآت الطبية المختلفة على نطاق المؤسسة، موضحاً أن هذه التقنية الذكية تسمح بتشخيص حالات سرطان الثدي بدقة تفوق نسبتها 97%، موضحاً أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تمكنت خلال فترة وجيزة من إحداث نقلة نوعية في مجال الممكنات الذكية، وزودت منشآتها بأحدث ما وصلت إليه التقنيات الطبية الحديثة.