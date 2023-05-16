إطلاق الخطة الاستراتيجية لـ«صندوق المعرفة دبي» 2023 - 2025

دبي (وام)

أطلقت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي خطتها الاستراتيجية لأعوام 2023 2025، والهادفة إلى تعزيز موقع دبي كمركز رائد في الاستثمار المعرفي بالمنطقة، وجذب الاستثمارات المعرفية إلى الإمارة، وذلك عملاً برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن المرحلة التنموية الجديدة في إمارة دبي، وتماشياً مع الأهداف الطموحة للإمارة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحددت المؤسسة أهداف صندوق المعرفة ضمن خطّتها الاستراتيجية والمتمثلة في رؤيتها وهي «ريادة الاستثمار في المعرفة»، ورسالتها «تطوير محفظة استثمارية مستدامة لتنمية قطاع المعرفة ودعم المبادرات والمشاريع التعليمية في دبي». وترتكز أهداف الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها: تحقيق الاستدامة في المحفظة الاستثمارية، حيث ستعمل المؤسسة على تنمية محفظة استثمارية يعتمد نهج إدارتها على الاستدامة والتنويع في مصادر الاستثمار، بغية تحقيق المستهدفات الاستثمارية التي من شأنها الإسهام في دعم مبادرات تعليمية في الإمارة وخدمة تطوير منظومتها التعليمية. أما المحور الثاني فهو تخصيص الأصول التعليمية، حيث ستعتمد سياسة المؤسسة على تعزيز فرص الاستثمار في القطاع المعرفي والتعليمي من خلال جذب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستفادة من المميزات الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها الإمارة، والانتفاع بها في مجال تخصيص الأصول التعليمية من أراضٍ ومرافق تم توفيرها من قبل حكومة دبي لتلبي احتياجات القطاع المعرفي والتعليمي وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة. ويتمثل المحور الاستراتيجي الثالث للاستراتيجية الجديدة في إدارة المبادرات التعليمية، حيث تسعى المؤسسة إلى خلق بيئة تعليمية تنافسية تشجع على الإبداع والابتكار، وتمكّن مختلف شرائح المجتمع من طلبة وأولياء أمور وهيئات تدريسية للاستفادة من الفرص التعليمية المتميزة، وذلك من خلال المبادرات والمشاريع التعليمية التي تساهم فيها المؤسسة مثل: مدارس دبي وبرنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين، إضافة إلى الدور المحوري الذي تقوم فيه المؤسسة بتعزيز موقع الإمارة الجاذب لمزودي خدمات التعليم للاستفادة من المشاريع والمبادرات التعليمية التي تطلقها الحكومة.