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أحمد بن محمد يشهد تخريج دفعتين من خريجات كليّتَي «دبي الطبية» و«دبي للصيدلة»

أحمد بن محمد خلال حفل التخريج وفي الصورة ضاحي خلفان (وام)
17 مايو 2023 00:42

دبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حفل تخريج دفعة «سعيد أحمد لوتاه»، والتي تضم 750 طالبة من «كلية دبي الطبية» و«كلية دبي للصيدلة» في مختلف تخصصات البكالوريوس والدراسات العليا.
وهنّأ سموه الخريجات بهذه المناسبة، داعياً الطالبات وغيرهن من الخريجات ضمن مختلف التخصصات، إلى ضرورة الحفاظ على تميزهن العلمي مع دخولهن إلى معترك الحياة العملية، وأن يكنّ على الدوام النموذج والقدوة في السعي الدائم نحو ارتقاء أعلى مراتب النجاح، وأن يحرصن على تسخير رصيدهن من معارف وعلوم في خدمة المجتمع، متمنياً سموه لهن مزيداً من التوفيق كل في مجال تخصصه.
كما دعا سموه الخريجات إلى المساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية ومستقبل الوطن وإنجازاته ومكتسباته خصوصاً في المجال الصحي الذي يحظى بمكانة كبيرة في دولة الإمارات، مؤكداً أن العلم والمعرفة هما الركيزة الأساسية لتحقيق تقدم المجتمعات، وأن الإنسان كان ولايزال رهان الوطن والقيادة الرشيدة لغدٍ أفضل.
وفي كلمته خلال الحفل، قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء كلية دبي الطبية وكلية دبي للصيدلة: «إن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعمه المستمر لهذا الصَّرح، أثمر اليوم تخريج العديد من الطبيبات اللاتي يعملن على هذه الأرض الطيبة وفي أكثر من 99 دولة بكل كفاءة وتميز، ويتبوأن المراكز الأولى، وكان لهن دور محوري في مواجهة جائحة (كورونا)، وبصمة مميزة في ميادين الإنسانية، وهي إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ثقة ودعم قيادتنا الرشيدة».
حضور
وأضاف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: «اليوم تتعزز المسيرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالإعلان عن التّحولِ من اسمِ كليةِ دبي الطبيةِ والصيدلةِ للبنات إلى (جامعة دبي الطبية)»، مؤكداً مواكبة الجامعة للمتغيرات المحلية والدولية في المجالات العلمية والصحية وكل ما يحفظ سلامة الإنسان، تنفيذاً للمرسومِ السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإنشاء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، والتي أصبحتْ مظلّة وطنية وخدمية بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، مثمناً دعم أعضاء مجلس الأمناء وفي مقدمتهم المهندس يحيى لوتاه نجل المؤسس الراحل سعيد لوتاه، تغمده الله بواسع رحمته.

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