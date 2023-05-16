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منصور بن محمد يشهد حفل تخريج «أميركية دبي»

منصور بن محمد خلال حفل التخريج (وام)
17 مايو 2023 00:43

دبي (الاتحاد)

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة السادسة والعشرين من طلبة وطالبات الجامعة الأميركية في دبي.
وحضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، إلياس بوصعب، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأميركية في دبي وعدد من القيادات التربوية والتعليمية وأولياء أمور الخريجين والخريجات البالغ عددهم نحو 300 طالب وطالبة تخرجوا في كليات: محمد بن راشد للإعلام، والعمارة والفنون والتصميم، والآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والتربية، والهندسة.
وبدأ الحفل بعزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ثم ألقى الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأميركية في دبي كلمة رحب فيها بالحضور، وأعرب عن خالص التهنئة للخريجين والخريجات.

منصور بن محمد
دبي
أميركية دبي
الجامعة الأميركية
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