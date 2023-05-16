بدء التسجيل في «تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات المسابقة الدولية «تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم» الذي تستضيفه إمارة أبوظبي في أكتوبر من العام الحالي 2023، ولأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بمركز أبوظبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، بهدف تعزيز الوعي الرقمي وتعلم المهارات الرقمية كعامل لفئة الشباب من أصحاب الهمم.

ويعد التحدي مبادرة تصب في السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكينهم، وبما يتلاءم مع استراتيجية إمارة أبوظبي لأصحاب الهمم التي تهدف إلى جعل أبوظبي مدينة دامجة ومهيأة​ لأصحاب الهمم وداعمة لحقوقهم، وتهدف المسابقة لتمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى المعلومات بما لديهم من قدرات فردية دون الحاجة لمساعدة من الآخرين، كما أن المسابقة تعتبر فرصة لسد الفجوة الرقمية التي تمثل أحد التحديات بالنسبة لأي مبادرة للتحول الرقمي لتلك الفئة من أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة النمائية).

وقال أسعد حواس، مدير مكتب إدارة المشروعات بالمؤسسة، إن التسجيل واستقبال الطلبات للمشاركة في المسابقة يستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل من خلال الرابط الخاص بها.