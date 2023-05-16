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الإمارات

تخريج الدفعة الـ17 من طلبة الثانوية في مدرسة اليحر

سالم بن ركاض والخريجون في لقطة تذكارية (من المصدر)
17 مايو 2023 00:42

العين(الاتحاد)

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نظمت إدارة مدرسة اليحر الخاصة حفلاً تربوياً على مسرح كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات بمدينة العين بمناسبة تخريج الدفعة السابعة عشرة لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 من القسمين العلمي والأدبي، وذلك برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاتحادي الوطني سابقاً، وعدد من المسؤولين في القطاع التعليمي وجمع من أولياء أمور الطلبة الخريجين والهيئة التعليمية في المدرسة، وتخلل الحفل إلقاء كلمات وتقديم فقرات وطنية وتربوية متنوعة وأداء قسم الولاء والعهد للقيادة الرشيدة.
وأكد الشيخ سالم بن ركاض، في كلمته، أن الخريجين هم من الكوادر الوطنية في المستقبل، وعليهم واجب كبير في تقدم وازدهار الإمارات في الإبداع والابتكار والتفوق في كافة المجالات والقطاعات. راجياً من الخريجين أن يكونوا دوماً على مستوى كل الآمال والطموحات ومصدر فخرٍ واعتزاز لوطنهم. وتمنى الشيخ سالم بن ركاض أن تظل مدرسة اليحر الخاصة تقوم بدورها في توفير التعليم الجيد للطلاب والطالبات وتخريج المتفوقين لحاضرٍ ناجح ومستقبلٍ مزدهر.
من جهته، حث مدير مدرسة اليحر القسم العربي  الشهاوي إبراهيم الخريجين على مواصلة تحصيلهم الدراسي للحصول على أفضل التخصصات والدرجات العلمية بما يخدم حياتهم العملية والمجتمعية.
وتقدم الدكتور صالح المصعبي باسم أولياء الأمور وأهالي الخريجين بالشكر إلى أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية على جهودهم الكبيرة في تدريب وإعداد الخريجين ليكونوا على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والتفوق في مسيرة الحياة. 
 وفي نهاية الاحتفال كرم الشيخ سالم بن ركاض وإدارة المدرسة الخريجين من الدفعة السابعة عشرة وعددهم 110 طلاب، وتم تقديم الشهادات التقديرية والتبريكات لهم والتهنئة على نجاحهم في إنجاز متطلبات مرحلة الدراسة الثانوية.

اليحر
كلية الطب والعلوم الصحية
جامعة الإمارات
العين
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