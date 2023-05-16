لجنة الصداقة البرلمانية تلتقي نظيرتها في إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

التقت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة أسامة أحمد الشعفار رئيس اللجنة، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، أنعيم فلاح الدين محروس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية الإماراتية في برلمان جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق.

وحضر اللقاء شذى سعيد النقبي، وضرار بالهول الفلاسي، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وحرص حكومتي البلدين على الارتقاء بها منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1976، وأهمية تطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الاقتصادية والطاقة، والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الإندونيسي، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين، وأهمية اللقاءات الثنائية الدورية لتبادل الخبرات والممارسات البرلمانية.

وبحث اللقاء سبل توطيد علاقات التعاون البرلماني وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون برلمانية؛ لتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية ووجهات النظر والآراء والمواقف السياسية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.