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«بودفيست دبي» يُسلِّط الضوء على تجارب عربية ملهمة

منى المري وميثاء بوحميد والحضور يتابعون الجلسة (من المصدر)
17 مايو 2023 00:42

دبي (الاتحاد)

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ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «دبي بودفيست»، الذي أُقيم أمس برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ونظّمه «نادي دبي للصحافة»، سلَّط الحدث، الذي شهد مشاركة نخبة من أبرز صُنّاع «البودكاست» والمحتوى الصوتي العربي، الضوء على عدد من التجارب العربية المتميزة في مجال صناعة البودكاست، من خلال جلسة بعنوان «قصص ملهمة».
وفي مداخلته خلال الجلسة أكد أنس بوخش مُقدم بودكاست «أيه بي توكس» من الإمارات.، أنه لا يعترف بتصنيف العمل الإبداعي بالمسموع أو المصور، لأن المعيار الوحيد من وجهة نظره هو جودة وقيمة العمل في حد ذاته، بغض النظر عن المنصة التي ينشر عليها سواء كانت مرئية أو مسموعة.
وأكد بوخش أن العالم العربي حافل بالمواهب القادرة على صناعة محتوى إبداعي مميز، يحظى باحترام المتابعين على اختلاف اهتماماتهم وفئاتهم، لكن بعض صناع المحتوى مازالوا بحاجة إلى الثقة الكافية للتعبير عن أنفسهم وأفكارهم ورؤاهم.
وتحدث علي نجم، مقدم بودكاست نتكلم موسيقى من الكويت، عن تجربته الإبداعية في عالم البودكاست، مشيراً إلى أن تحليل الأغاني والأعمال الموسيقية لاقى استحسان الجمهور على غرار الاستوديوهات التحليلية لكرة القدم التي يتابعها الملايين في العالم العربي تزامناً مع المناسبات الرياضية الكبيرة.
وخلال مشاركته في الجلسة، تحدث محمد إسلام، صاحب أول بودكاست سعودي ناطق باللغة الإنجليزية، عبر برنامجه «ذا مو شو»، والذي يشبه في حلقاته جلسة الأصدقاء البعيدة عن التكلف، لتصبح بعد وقت قصير شكلاً يميّز برنامجه صوتاً وصورة، ويبدأ في استضافة العديد من الشخصيات المُلهمة في مجالات ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، والتكنولوجيا، للتحدث معهم حول تجاربهم وقصص نجاحهم.
من جانبها استعرضت الإعلامية نايلة تويني، رئيسة تحرير جريدة النهار اللبنانية، تجربتها مع عالم البودكاست، من خلال برنامجها «بودكاست مع نايلة» التي تستضيف من خلاله العديد من الشخصيات المعروفة.
التحوّل الرقمي
أكد المشاركون في الجلسة النقاشية المفتوحة التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الثالثة من «بودفِست دبي» التي عُقدت أمس برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بمقر نادي دبي للصحافة، أن صناعة الإعلام في العالم العربي تتجه بشكل كبير نحو التحول الرقمي وذلك في ضوء مؤشرات النمو الواعدة لهذه الصناعة الإعلامية الرقمية الجديدة على مستوى العالم.
واتفق المشاركون في الجلسة النقاشية المفتوحة التي عقدت تحت عنوان: «صناعة البودكاست العربي» بحضور نخبة من أبرز صُنّاع «البودكاست» والمحتوى الصوتي العربي، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيجاد منظومة عمل وآلية موحدة لترسيخ قواعد هذه الصناعة الإعلامية الجديدة في المنطقة.

أحمد بن محمد بن راشد
دبي
الإمارات
نادي دبي للصحافة
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