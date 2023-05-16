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الإمارات

سفيرة الدولة تلتقي وزير النفط والطاقة النرويجي

فاطمة المزروعي خلال لقاء وزير الطاقة النرويجي (وام)
17 مايو 2023 00:42

أوسلو (وام) 

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التقت فاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج، مع معالي آموند فيك وزير دولة لشؤون النفط والطاقة النرويجي، وذلك في مقر الوزارة في أوسلو.
وتم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العمل المشترك في ملف تغير المناخ، خاصة أن دولة الإمارات تقوم بجهود كبيرة في دعم العمل المناخي العالمي، من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 نوفمبر 2023 في مدينة «إكسبو دبي». وتم تسليط الضوء على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة من مؤتمر COP28 والذي سيركز على تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معاً لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تسهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

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