«تدوير» توقع مذكرة تفاهم لتحقيق صفر نفايات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «Polygreen»، المزود العالمي لحلول الاقتصاد الدائري؛ بهدف استكشاف الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع مشتركة وإيجاد حلول مُبتكرة لتحقيق مستهدفات صفر نفايات في الاقتصاد الدائري والاستدامة على الصعيدين العالمي والمحلي.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعارف وأفضل الممارسات بين الطرفين، والتعاون في الفعاليات العالمية رفيعة المستوى مثل الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وغيرها من الفعاليات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومنتدى دلفي الاقتصادي. كما تهدف المذكرة إلى استكشاف إمكانية الاستفادة من نموذج «Just Go Zero» التابع لشركة Polygreen في أبوظبي، والذي يركز على تفاعل الشركاء بما يسهم في تحقيق صفر نفايات في الإمارة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب الاتفاقية الموقعة خلال العام الماضي بين دولة الإمارات واليونان، وذلك خلال زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إلى إمارة أبوظبي، وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار عمل استثماري بقيمة 4 مليارات يورو بين القابضة (ADQ) وكل من بنك التنمية اليوناني (HDB)، وبنك التنمية الوطني في اليونان، والبنك اليوناني للتنمية للاستثمارات (HDBI).

وقال المهندس علي الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «يسرنا التعاون مع Polygreen بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة والمتمثلة ببناء مستقبل أكثر استدامة، ودعم رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى التوجه نحو الاقتصاد الدائري لضمان بيئة خالية من النفايات في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار حرصنا على التعاون مع أبرز الشركات الرائدة عالمياً على صعيد تبادل المعارف وإيجاد الحلول المبتكرة لتعزيز الممارسات المستدامة وتقليل البصمة البيئية».

من جانبه، قال أثاناسيوس بوليكرونوبولوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـPolygreen: «يُسعدنا أن نشهد تحقيق رؤيتنا لكوكب خال من النفايات إلى ما هو أبعد من حدودنا الوطنية. إذ وقبل عام من اليوم، حققت الشركة إنجازاً مهماً من خلال تنفيذ مبادرة (Just Go Zero ) والتي حولت جزيرة يونانية إلى وجهة خالية من النفايات. واليوم نوحد جهودنا مع شركة (تدوير) لدعم الاقتصاد الدائري في منطقة الشرق الأوسط، ينطلق من تحويل أبوظبي إلى أول إمارة خالية من النفايات، حيث تفتح هذه الشراكة المجال لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعمل على التحول إلى التنمية المستدامة».