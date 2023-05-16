طقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً أحياناً ليلاً وصباح غدٍ الخميس مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س. وتكون حالة البحر في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:32 والمد الثاني عند الساعة 23:54 والجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:24.

أما في بحر عُمان، فيكون متوسطاً إلى خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:27 والمد الثاني عند الساعة 19:46 والجزر الأول عند الساعة 14:03والجزر الثاني عند الساعة 02:40.