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حملة على المراكب والمحامل المهملة في «النوف» بأبوظبي

حملة على المراكب والمحامل المهملة في «النوف» بأبوظبي
17 مايو 2023 00:42

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بمركز بلدية مصفح حملة توعوية مجتمعية (إلكترونية وميدانية) بشأن المحامل والمراكب المهملة في منطقة النوف، حيث استهدفت توعية أصحاب الاستراحات البحرية في منطقة النوف من خلال إرسال مئات الرسائل التوعوية، وذلك بهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع كافة شرائح المجتمع، وتقديم خدمات توعوية متنوعة إلى المجتمع بأسرع وقت، وبهدف الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة، وتوعية أفراد المجتمع بضرورة وأهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للمحافظة على المظهر العام.
وتأتي هذه الحملة ضمن إطار جهود بلدية مدينة أبوظبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالمظهر الجمالي العام، والمحافظة على البيئة البحرية والشواطئ وحمايتها من كافة أنواع المشوهات.
واستهدفت الحملة التي تستمر ما بين 15- 17 مايو 2023 إشراك أفراد المجتمع في تعزيز المظهر العام والحفاظ على المرافق الترفيهية العامة، وكذلك إرشاد أصحاب المحامل إلى الطرق الصحيحة للتخلص من المحامل المهملة والمتهالكة، وكيفية المساهمة في حماية الشواطئ والبيئة، وتوعيتهم بالمسؤولية القانونية لترك هذه المحامل دون عناية، وذلك لتجنيبهم أي مساءلات تنص عليها اللوائح والقوانين بهذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز وتحفيز حس المسؤولية المجتمعية تجاه مرافقنا العامة، والترفيهية.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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