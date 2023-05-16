3 رواد فضاء عرب على متن محطة الفضاء الدولية

آمنة الكتبي (دبي)

تشهد محطة الفضاء الدولية في 21 مايو الجاري تواجد 3 رواد عرب على متنها لأول مرة منذ إنشائها، حيث يتواجد حالياً سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي وأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء ويمكث لمدة 6 أشهر في المحطة، بالإضافة إلى تواجد رائد ورائدة فضاء من المملكة العربية السعودية لمدة 10 أيام.

وتأتي رحلة المملكة بعد 40 عاماً تقريباً من إرسال المملكة أول رائد مواطن لها إلى الفضاء، عندما شرع الأمير سلطان بن سلمان في إقامة لمدة أسبوع على متن مكوك الفضاء التابع لـ«ناسا»، وستنطلق ريانة برناوي رائدة الفضاء وعلي القرني رائد الفضاء على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 إلى محطة الفضاء الدولية من فلوريدا كجزء من مهمة أكسيوم -2، في 21 مايو الجاري بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمي.

ويواصل سلطان النيادي إجراء تجاربه العلمية مع أعضاء طاقم البعثة 69 على متن محطة الفضاء الدولية، ويستعد حالياً لإجراء التجارب العلمية الخاصة بالجامعات الإماراتية، التي اختارها مركز محمد بن راشد للفضاء ليجريها النيادي على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك من خلال مشروعين بحثيين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إذ يركز المشروع الأول على تقييم تأثير بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم، بينما سيعمل المشروع الثاني على دراسة خلايا الفم والأسنان على الأرض في بيئة تحاكي الجاذبية الصغرى.

كما ويتابع النيادي عملية استكمال ومتابعة نتائج عدداً من التجارب العلمية، التي نفذها ضمن مهمته، والتي تتضمن تجارب «الموائع» الخاصة بوكالة الفضاء الأوروبية «إيسا» والمعنية بالتعرف على ديناميات السوائل في الفضاء، والتحقق من سلوكها، في ظل وجود الجاذبية الصغرى، كما شارك في تخزين عينات بحثية مهمة مع رواد الفضاء ستيفن بوين، ووارن هوبورج، وفرانك روبيو.

وعمل النيادي على جهاز التبريد المخبري ذي الـ80 درجة (MELFI) على محطة الفضاء الدولية، الذي يستخدم لتخزين عينات التجربة في درجة حرارة منخفضة (تصل إلى -100 درجة مئوية) قبل إرسالها إلى الأرض، كما شارك في تحميل الأجهزة المستخدمة بالمحطة إلى داخل المركبة دراغون. ويعمل طاقم البعثة 69، منذ بدء مهمتهم رسمياً، على تنفيذ جدول مزدحم من الأبحاث العلمية على البشر داخل محطة الفضاء الدولية، وتشمل الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوص الرؤية، واختبارات السمع.

رؤى علمية

شارك النيادي في أنشطة مختلفة، إلى جانب زملائه في الطاقم بهدف اكتساب رؤى علمية جديدة، إذ تتضمن الأجندة أبحاث حول أمراض القلب الناتجة عن اختلاق الأجواء بين الفضاء والأرض، وتتضمن تجارب النيادي تجربة التقنيات، وعلم «ما فوق الجينات»، وجهاز المناعة، وعلوم السوائل، والنبات، والمواد، إضافة إلى دراسة النوم، والإشعاعات، كما ستتطرق التجارب إلى اختبارات متخصصة بعلوم الحياة، وأخرى تستهدف التغيرات، التي تحدث للسوائل ضمن بيئة الفضاء، فضلاً عن مثيلاتها، التي تبحث في مدى وكيفية تحمل مختلف المواد لظروف الجاذبية، كما وتتضمن مهمة النيادي تجارب تختص بعلم النفس، الذي يبحث في تأثيرات العيش في هذه البيئة على أجهزة جسم الإنسان.