«ايدج» تعرض حلولاً بحرية وجوية مُتقدّمة

أبوظبي (وام)

تشارك «ايدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة والأسرع نمواً في العالم، في الدورة الـ 16 من معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء - ليما 2023، في ماليزيا أحد أهم المعارض البحرية والجوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعرض «ايدج»، محفظة متنوعة من المنتجات التي يمكن تصميمها خصيصاً، وفقاً للمتطلبات المحددة للمنطقة، وتماشياً مع طموحها لتوسيع نطاق حضورها عالمياً. وتهدف «ايدج» إلى تسليط الضوء على الأنظمة المستقلة والأسلحة الذكية، وحلولها الدفاعية المتطورة تقنياً خلال المعرض الذي يستمر لخمسة أيام، والمُقام في جزيرة لانكاوي الماليزية بين يومي 23 و27 مايو. وتستهدف خلال مشاركاتها تعزيز شراكاتها ضمن المنظومة الصناعية المحلية، ودفع عجلة دعم قطاع الدفاع المحلي في أسواق مهمة، مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، من خلال عرض مجموعتها الواسعة من القدرات الدفاعية.وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «نستعرض قدراتنا الدفاعية المتقدمة في المجالات الجوية والبرية والبحرية خلال معرض ليما 2023، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستراتيجية في منطقة جنوب شرق آسيا».

وأضاف: «يجمع بين دولة الإمارات وماليزيا تاريخ عريق من التعاون الوثيق، فإننا ملتزمون بتعزيز تلك العلاقات بصورة أكبر عبر تطوير شراكات قيّمة في كل أنحاء المنطقة. ما زلنا نستذكر زيارة صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، إلى الإمارات في فترة سابقة من العام الحالي، ولذا نتطلع بدورنا لحضور ومشاركة مجموعة ايدج هذا المعرض للتفاعل مع رواد القطاع والتعاون المشترك مع أهم الأطراف ذات الصلة. لا ريب أن معرض ليما من شأنه أن يُوفر لنا فرصة متميزة لتنمية سلاسل التوريد المحلية، والمساعدة على تطوير القدرات الدفاعية الجوية والبحرية في ماليزيا والمنطقة».

7 شركات

ستعرض سبع شركات تابعة لـ «ايدج» حلولاً مبتكرة تتيح مستويات عالية من المرونة في تنفيذ المهام خلال المعرض، وتظهر تصميمات «ايدج» المتقدمة وقدراتها التصنيعية في مجال الأنظمة الجوية والبرية المستقلة، والأنظمة البحرية، والذخائر الموجهة بدقة، والأسلحة الخفيفة.في مجال الأنظمة الجوية المستقلة، ستعرض «ايدج» المركبة الجوية المسيّرة «هانتر إٍس بي» التي يمكن للأفراد حملها، ونظام أسراب الطائرات المسيّرة «هانتر 2-إس» التي يتم إطلاقها بوساطة الأنابيب، والمركبة الجوية القتالية المسيّرة «ريتش-إس». كما سيتم عرض ذخائر جوالة من طرازات «كيو إكس-1 وكيو إكس-2 وكيو إكس-3»، إلى جانب الطائرات المسيّرة المروحيّة من طراز قرموشة. كما يتم عرض الأنظمة والحلول البرية المستقلة عبر مركبة THeMIS القتالية البرية المسيّرة من شركة ميلرم للروبوتات. وتشمل قدرات ايدج البحرية المتقدمة 160 ITEP «زورق الاشتباك الساحلي» و120 FIP «الزورق الساحلي السريع» و510 OPV «زورق الدوريات البحرية»، إضافة إلى إطلاق سفينة «كورفيت» جديدة التي تلبي متطلبات المنطقة. وتعرض «ايدج» ذخائر جو-أرض موجهة بدقة ومتعددة النطاقات من طراز «ديزرت ستينغ»، وصاروخ الدفاع الجوي «سكاي نايت»، وصواريخ «الطارق-إس» (بالنطاق المعياري)، و«الطارق-إل آر» «بعيدة النطاق» الموجهة بدقة والنموذجية والمتقدمة، إضافة إلى أنظمة الذخيرة الموجهة بدقة من طرازات «راش 1-إم وراش 2-إتش وراش2-إم». وأما في مجال الأسلحة والذخيرة الخفيفة، فستقدّم مجموعة «ايدج» مسدساتها من طراز «كراكال إف»، وبندقيات رشاشة من طراز CMP 9، وبندقية هجومية من طراز CAR 816، وبندقية قنص من طراز CSR 50. كما ستعرض «ايدج» مجموعتها الكاملة من الذخيرة ذات العيار الصغير، بما يشمل ذخيرة 40 ملم، و60 ملم، و81 ملم، و120 ملم بأوزان وأشكال متعددة تضم ذخيرة الخطاط، والخارقة للدروع، والمعدنية الكاملة.