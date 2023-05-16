مركز بحوث علم التشفير يطلق أداة تحليل الشفرات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز بحوث علم التشفير، التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، إطلاق أداة تحليل الشفرات، والاسم هو كلمة مركبة تعني مكتبة التشفير للتحليل الآلي للخوارزميات البدائية المتماثلة، مما يجعل تحليلها الآن أسهل بكثير.

ويقوم تصميم الأداة، والتي استغرق تطويرها 4 أعوام، على نظام SageMath للحسابات الجبرية، حيث تستفيد الأداة من لغة البرمجة Python3 لأتمتة عملية تحليل خوارزميات التشفير المتماثل البدائية، والتي تشمل خوارزميات تشفير المجموعات، والتبديلات التشفيرية، ودالات التجزئة، وخوارزميات التشفير الانسيابي، وذلك عن طريق منهجية قائمة على تحليل الشفرات.

ونظراً إلى أن حقبة الحوسبة الكمية تكاد الآن تكون واقعاً، فقد أخذت أهمية مكتبات التشفير بالازدياد، لتصبح عنصراً جوهرياً في كل مؤسسة، سواء أكانت حكومية أم تجارية، بل وأيضاً على صعيد الباحثين الأفراد. كما يعمل التصميم المتقدم لأداة CLAASP فضلاً عن استخداماتها الشاملة وقدراتها المتكاملة على جعلها أداة بالغة الأهمية لتعزيز إدارة المؤسسات للخوارزميات المتماثلة الخاصة بها.

وصرحت الدكتور نجوى الأعرج، كبيرة الباحثين في مركز بحوث التشفير ومركز بحوث الروبوتات المستقلة: «على الرغم من أن CLAASP قد لا تتمكن من استبدال التحليل اليدوي كلياً، إلا أنها ستساعد في التخفيف من المخاطر والتقليل من الوقت والجهد المطلوب لإجرائه، وهذا بدوره سيمكن المحللين من التركيز على دراسة تصاميم الخوارزميات ومقارنتها بدلاً من المسائل المتعلقة بالتنفيذ».

ويجدر الذكر أنه وسعياً لجعل أداة CLAASP متاحة للجميع على نطاق واسع، فقد تم إطلاقها كأداة مفتوحة المصدر تحت ترخيص GPLv3.