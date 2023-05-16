مساهمات نوعية لجامعة الإمارات في تمكين الذكاء الاصطناعي

العين (وام)

تسهم جامعة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة ومبادراتها المختلفة، والتي تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية والتميز في شتى مجالات الحياة.

وتعمل الجامعة على مراجعة أولوياتها بصورة دورية، بما يعكس التوجهات الوطنية الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، وتعتبر التكنولوجيا وأدواتها من الأساسيات والضرورات الملحة في الوقت الحالي لمواكبة التغيرات العالمية التعليمية والبحثية، ويعد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة من الأدوات التكنولوجية التي عملت الجامعة على تعزيزها.

وانطلاقاً من إعلان دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI) في أكتوبر 2017، وبما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071 والتي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العالم في المجالات كافة، فقد انتهجت جامعة الإمارات العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي تعمل على تعزيز وتطوير وتسريع تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على المستويات كافة.

وقال الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، إن الذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية وبحثية يعتبر من الممكنات والأدوات البحثية المهمة التي تقوم الجامعة بتمكين الطالب الجامعي في استخدام مهارات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي من خلال المنظومة التعليمية التكاملية، والتي تعتمد على البرامج الأكاديمية والبحث العلمي والخدمة المجتمعية، وتؤكد الجامعة على الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي، بما يضمن فهماً شمولياً يساعد على تحقيق جودة عالية في التعليم العالي.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل أهم محرك للتقدم والنمو والازدهار، وهذا ما يفسر توجه الجامعة الحثيث نحو تفعيل تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها الطموحة.

وأضاف أن الجامعة تعزز من الاستفادة من أفضل الممارسات البحثية العلمية في محال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون الدولي، حيث قامت بتمويل العديد من المشاريع التي تهتم بالذكاء الاصطناعي، وقد بلغ عدد المشاريع الجارية التي تهتم بالذكاء الاصطناعي وتقنياته 26 مشروعاً بحثياً، من بينها 6 مشاريع بالتعاون مع جامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات مينيسوتا، وبوسطن، وميريلاند (كوليدج بارك)، وسياتل، ولويزيانا، إضافة إلى 5 مشاريع بحثية بالتعاون مع جامعة زايد.

وأشار إلى وجود مشاريع بالتعاون مع معاهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة الموجودة في الصين، وجامعة مالايا الماليزية، وبالتعاون مع جامعتي تورنتو ومونتريال في كندا، وجامعة ملبورن في أستراليا.

وأوضح الدكتور أحمد مراد أن جامعة الإمارات تدعم الذكاء الاصطناعي كمحور من المحاور البحثية، وتؤكد على أهمية المخرجات البحثية التي تساهم في تطوير العلوم ذات الصلة، حيث نشر الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والطلبة 669 ورقة بحثية حسب بيانات سكوبس، وذلك خلال الفترة من 2017-2023.