تفاهم بين «مواصلات الإمارات» و«روتينج» الأمريكية

دبي (وام)

وقعت مواصلات الإمارات وشركة «روتينج»- وهي منصة لإدارة وتوجيه المركبات عند الطلب في الولايات المتحدة - مذكرة تفاهم لتطوير خدمات النقل عند الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة.وتؤسس الاتفاقية لتعاون استراتيجي مشترك لتعزيز حلول التنقل الذكي، وتوجيه شركتي مواصلات الإمارات وروتينج لتطوير وابتكار خدمات مشتركة للنقل المستجيب للطلب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال أليكس رينتير، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات الإمارات: «نحن سعيدون للشراكة مع شركة روتينج، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول النقل الرقمي، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق فوائد كبيرة لقطاع النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات القليلة المقبلة، كما أنه سيساعد الطرفين على تحقيق أهدافهما الاستراتيجية». وأضاف: «بشكلٍ عام، تركز مواصلات الإمارات على توسيع بصمتها الرقمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد، وكذلك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أوسع، ويعد التنقل عند الطلب أحد الأسواق الواعدة المتعددة التي تستكشفها الشركة بالاشتراك مع شركائها في البرمجيات لتعزيز أهدافها المتعلقة بالكفاءة والرقمنة». وقال زين بيراشا، رئيس المشاريع الرقمية في مواصلات الإمارات: «بصفتنا أحد أكبر مشغلي النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا ندرك أن نماذج النقل الحالية لا تمثل سوى قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بالإمكانيات الحالية والمستقبلية للمواصلات في هذا السوق». وأضاف: «نتوقع ابتكاراً جذرياً في جميع أنحاء الصناعة في هذا العقد، ونحن متحمسون لإنشاء شراكات استراتيجية ستمكننا من تحقيق قيمنا المتمثلة في تقديم أفضل الخدمات المتاحة التي تضمن إرضاء العملاء، فضلاً عن التزامنا العميق تجاه تطوير الكفاءات التشغيلية وتوسيع خيارات المركبات الكهربائية بشكل كبير داخل أسطولنا». وتستهدف مذكرة التفاهم إطلاق خدمة تجريبية واحدة على الأقل في المنطقة بحلول عام 2023 لتقييم الأداء، والتوافق المتبادل، ومجالات التركيز المستقبلية بشكل فعال، وتشمل تحسين رضا العملاء وراحتهم، وتوضيح سلامة خدمات النقل التشاركية عالية السعة في الإمارات العربية المتحدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية والمزيد. وقال جيمس كوكس، الرئيس التنفيذي لشركة روتينج: «من خلال هذه الاتفاقية، ستعمل شركة روتينج بشكل وثيق مع مواصلات الإمارات لتطوير حلول التنقل الذكية - بما في ذلك التعاون في دراسة وتطوير ونشر خدمات النقل عند الطلب في دولة الإمارات العربية المتحدة».وأضاف: «مع تعداد سكاني يقترب من 10 ملايين نسمة ويستمر في النمو بوتيرة قياسية، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار إلى اتباع طرق أكثر كفاءة وأماناً وجدوى اقتصادية لنقل الناس، وتهدف شراكتنا مع مواصلات الإمارات إلى تحقيق هذا فقط: حركة مستدامة على نطاق واسع».