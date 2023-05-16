«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: 5 محاور وتوجهات لـ«استراتيجية 2023 - 2026»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنه وفقاً لاستراتيجيتها للأعوام 2023 - 2026، سيتم التركيز على 5 محاور وتوجهات رئيسة، لتكون المؤسسة من الوجهات الرائدة في تقديم الخدمات الصحية، مشيرة إلى أنها حرصت على حشد جهود الجهود وتخطيط وإطلاق المشاريع والمبادرات التي ستسهم بأن تكون دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً، وذلك بالتنسيق والتكامل مع جهود الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي.

ولفتت المؤسسة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إلى أن المحاور والتوجهات الخمسة للاستراتيجية، تتضمن تطوير الخدمات بطريقة استباقية وشمولية، حيث ستركز المؤسسة على تطوير الخدمات الصحية والعلاجية لتصبح أكثر سلاسة وتكاملاً وشمولية عبر مختلف المنشآت الصحية «المستشفيات، المراكز الصحية الأولية، والمراكز التخصصية... إلخ».

وأكدت أن تطوير الخدمات سيتم مع ضمان التركيز على تطوير القنوات الجديدة لتقديم الخدمات، مثل التطبيب عن بُعد والقنوات الرقمية... إلخ، إضافة لأهمية تبني وتطبيق تقنيات علاجية متقدمة وحديثة في التشخيص والعلاج وتحسينها بشكل مستمر.

وذكرت أن المحور الثاني للاستراتيجية الجديدة، يتعلق بتعزيز جودة الحياة الصحية للمجتمع، بمجالاتها المختلفة كالصحة النفسية والجسدية والتغذية وغيرها، وتطبيق ممارسات استباقية وابتكارية عالمية تدعم تعزيز جودة حياة الأفراد، إضافة للتركيز على ضمان إطلاق برامج وقائية للمرضى والمجتمع وتعزيز الوعي الصحي لديهم.

أما المحور أو التوجه الثالثة، فهو تطبيق نموذج عمل تنافسي مستدام، وذلك عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة مع القطاع الخاص والحكومي لتعزيز مستويات المرونة المؤسسية ورفع مستويات جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، بالإضافة لتعزيز مستويات الكفاءة المالية وتعزيز مصادر الدخل.

وأفادت بأن من بين التوجهات الاستراتيجية، دعم وتعزيز الابتكار والبحوث في المجال الصحي، وذلك عبر تعزيز نضوج مستويات الابتكار المؤسسي وتبني ممارسات ابتكارية وتقنيات جديدة وتحفيز بناء بيئة عمل تشجع الابتكار وتدعمه، إضافة لبناء أنظمة عمل تدعم تحقيق المرونة وضمان جهوزيتها واستباقيتها للمستقبل والتعامل مع حالات الطوارئ.

وتطرقت المؤسسة، إلى التركيز أيضاً على تطوير القدرات والمواهب، ليكون خامس توجهاتها الاستراتيجية، موضحة أنه سيتم عن طريق إيجاد بيئة عمل جاذبة واستقطاب الكفاءات الصحية والتخصصية المواطنة والعالمية المتخصصة والمحافظة عليها وتطويرها وتمكينها بالأدوات المناسبة للإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية بأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة للتركيز على تطوير الخدمات الصحية والمساندة.

وأشارت المؤسسة، إلى أنها جعلت الاستدامة أحد أبرز قيمها المؤسسية لضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والمالية، وقد انعكس ذلك على مبادراتها وبرامجها بالإضافة لعملياتها، معلنة أنه تم استحداث قسم الاستدامة ووضع استراتيجية المؤسسة للاستدامة.

وأكدت المؤسسة، أنها تضع توجيهات القيادة وتطلعاتها في تحقيق أفضل مستويات جودة الحياة الصحية ضمن أبرز أولوياتها، حيث إن المؤسسة تركز على تعزيز مستويات جاهزيتها للمستقبل عبر فهم احتياجات المرضى والمجتمع وتطلعاتهم وضمان تواؤم ممارساتها وعملياتها مع جهود وتوجهات الدولة والقطاع الصحي على مستوى الدولة.

ولفتت إلى حرصها على الاستفادة من مصادر البيانات والإحصائيات لتوفير صورة أكثر وضوحاً حول احتياجات المرضى والمجتمع وذلك بشكل مستمر، علاوة على حرصها على الاستفادة من أحدث التقنيات والأجهزة وضمان الاستفادة لتعزيز جودة حياة الأفراد والمرضى وتحسين مستويات العلاج المقدمة لهم.

التغييرات المتسارعة

ذكرت المؤسسة، أنها تضع نصب أعينها التغييرات المتسارعة، وبالتالي مراقبة الاتجاهات العالمية في مختلف المجالات أصبح أمراً بالغ الأهمية لضمان جهوزية المؤسسات للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وإن التقنيات الحديثة ستساعدنا بشكل فعال في تحقيق ذلك وضمان أفضل سبل الرعاية الصحية لكل من يعيش على أرض دولتنا الحبيبة.

وقالت: «إن اهتمام قيادتنا الرشيدة بتوفير أفضل وأرقى الخدمات الصحية لشعب الإمارات والمقيمين والزائرين على حد سواء هو انعكاس لثقافة دولتنا وينعكس على جميع مؤسساتنا والتي يبذل قصارى جهودهم لتوفير أفضل سبل العيش والرعاية الصحية».

وأضافت: «أننا في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نرى في اهتمام وتوجيهات قيادتنا الرشيدة خريطة طريق لنعمل ونتكامل ونوفر أفضل الخدمات الصحية ونصل بدولتنا بأن تكون بين أفضل 10 أنظمة صحية عالمياً وتحقيق رؤيتهم في أن نكون أفضل دول العالم».