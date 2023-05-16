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460 ألف درهم من «أوقاف دبي» لمرضى العيون

460 ألف درهم من «أوقاف دبي» لمرضى العيون
17 مايو 2023 00:41

دبي (الاتحاد)

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قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، لمؤسسة نور دبي الخيرية، دعماً بقيمة 460 ألف درهم، للمساهمة في دعم الحالات الإنسانية الخاصة بمكافحة العمى وعلاج جميع أشكال الإعاقات البصرية.
ويأتي هذا الدعم من المصرف المخصص للزكاة في «أوقاف دبي» للمساهمة في علاج الحالات المصابة بأمراض العيون بكافة أنواعها، ممن ليس لديهم تأمين صحي يغطي تكاليف عمليات العيون ومصاريف علاج الأمراض البصرية الأخرى، وتوفير العلاج لمرضى العيون من أصحاب الدخل المحدود، من المقيمين داخل الدولة، ويتضمن الدعم علاج أمراض العيون التي تسبب العمى، وعمليات تصحيح النظر أو إصابات حوادث العين وغيرها من أمراض العيون.
وسلّم الشيك خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إلى الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.
 وقال خالد آل ثاني، إن الدعم يأتي في إطار جهود المؤسسة الرامية لتوسيع نطاق خدماتها في القطاع الصحي.

دبي
أوقاف دبي
نور دبي الخيرية
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